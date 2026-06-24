Babiš bude rozhodnutí Ústavního soudu respektovat. Turek zuří

Libor Novák

24. června 2026 18:14

Předseda vlády Andrej Babiš
Předseda vlády Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš (ANO) reagoval na předběžné opatření Ústavního soudu, kterým bylo vládě nařízeno zajistit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Předseda vlády stručně na sociální síti X uvedl, že toto "nezvykle rychlé" rozhodnutí soudců respektuje. 

Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) se k němu připojil s komentářem o nevídané rychlosti, přičemž hlava státu podala žalobu v pondělí v podvečer a soud verdikt oznámil již ve středu v 16 hodin.

Podle rozhodnutí Ústavního soudu má být prezident součástí oficiální české delegace na vrcholné alianční schůzce, která se koná 7. a 8. července. Soudci ve svém vyjádření výslovně zdůraznili, že vládní kabinet nesmí prezidentovi v účasti na tomto jednání klást žádné administrativní ani jiné překážky.

Prezident Petr Pavel stanovisko ústavních soudců přivítal a na síti X napsal, že verdikt reflektuje dosavadní praxi a zajišťuje nezbytnou kontinuitu zastupování České republiky na setkáních Severoatlantické aliance. Podle vyjádření hlavy státu toto opatření zároveň garantuje, že celá účast na jednání bude řádně připravena a administrativně zvládnutá ze strany státních orgánů.

Nález nejvyšší soudní instance naopak vyvolal ostrou reakci vládního zmocněnce a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Právě dřívější spor o jeho jmenování do ministerské funkce přitom stál na počátku současného otevřeného konfliktu mezi vládou a prezidentem.

Turek ve svém emotivním vyjádření pro redakci Seznam Zpráv tvrdě zaútočil na nezávislost instituce a uvedl, že Ústavní soud předvedl bezbřehou neobjektivitu, napadl parlamentní pořádek a posunul zemi směrem k prezidentskému systému. Tyto kroky označil za autoritářské mocenské manýry a dodal, že Ústavní soud tímto krokem potvrdil, že by neměl vůbec existovat.

Naopak představitelé opozičních stran rozhodnutí Ústavního soudu uvítali. Rychlou reakci soudu vyzdvihl předseda ODS Martin Kupka, podle kterého bylo předchozí odkládání vládního rozhodnutí o složení delegace jasnou strategií, jak hlavě státu v cestě na summit zabránit. Kupka označil vydání předběžného opatření za správný krok před samotným vyřešením podstaty celého kompetenčního sporu. Vyjádřil také víru, že vládní kabinet bude ctít zásadu dělby moci a nepokusí se rozhodnutí Ústavního soudu obejít pomocí nejrůznějších triků.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel reagoval na sociální síti X stručným vzkazem směřovaným ministrovi zahraničí, ve kterém ho vyzval, aby začal objednávat letadlo. Ostrá slova zvolil šéf Pirátů Zdeněk Hřib, který premiéru Babišovi vzkázal, že má verdikt od soudu černé na bílém, a vyzval ho, aby přestal ztrapňovat sebe i celou Českou republiku, protože hlavu státu má na summitu NATO reprezentovat prezident.

K situaci se rychle vyjádřil také předseda hnutí STAN Vít Rakušan, podle něhož je nutné rozhodnutí justice plně respektovat. Rakušan vyjádřil pochopení pro naléhavost vydání předběžného opatření, jelikož prezidentskou účast je nutné administrativně zařídit s předstihem. Zároveň podotkl, že je zvědav na následný postup vládního kabinetu, přičemž reakce vládních činitelů podle něj ukáže, nakolik jsou ochotni akceptovat soudní verdikty, které jim momentálně nevyhovují.

Podle předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha si vládní koalice mohla celý tento spor ušetřit, kdyby se její zástupci začali v zájmu země chovat dospěle. Grolich proto vyzval ministerského předsedu Babiše i šéfa diplomacie Macinku k respektování nezávislého soudu. 

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