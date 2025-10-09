Vítěz sněmovních voleb Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš vyjádřil přání, aby válka na Ukrajině skončila co nejdříve. Podle svých slov se příští rok vydá na návštěvu Ruskem napadené země.
Babiš ve čtvrtek informoval, že hovořil s ukrajinským prezidentem a připomněl, že se setkali již třikrát. Naposledy k tomu ale došlo v Kyjevě v listopadu 2019, tedy více než dva roky před začátkem plnohodnotné ruské invaze do sousední země.
"Jsem rád, že mě kontaktoval a popsal mi aktuální situaci. Vyjádřil jsem mu naši podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Také jsme se domluvili, že pokud všechno vyjde, příští rok Ukrajinu navštívím a vše probereme i osobně," uvedl předseda hnutí ANO na sociální síti X.
O rozhovoru se zmínil i Zelenskyj, který na úvod zdůraznil, že si váží strategického partnerství s Českem. "Pracujeme na tom, aby byla spolupráce mezi našimi zeměmi stále produktivnější," napsal na zmíněné síti.
Zelenskyj sdělil, že Babišovi pogratuloval k vítězství v českých parlamentních volbách a popřál mu úspěch. Lídr ANO měl na oplátku ocenit odvahu Ukrajinců v boji proti ruské agresi.
"Informoval jsem ho o našich diplomatických úsilích dosáhnout spravedlivého míru společně se Spojenými státy, Evropou a dalšími zeměmi, stejně jako o celkové diplomatické situaci. Dohodli jsme se, že o naší další spolupráci budeme jednat při osobním setkání v blízké budoucnosti," dodal ukrajinský prezident.
ANO jasně vyhrálo říjnové sněmovní volby se ziskem 34,5 procenta. Babiš momentálně pracuje na sestavení vlády, v jejímž čele by měl sám stanout. Vítězné hnutí jedná o spolupráci s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy.
Andrej Babiš , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , hnutí ANO , Ukrajina , válka na Ukrajině
Pravděpodobný budoucí premiér a předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, ve středu po jednání poslaneckého klubu oznámil zásadní změnu v postoji k financování obrany Ukrajiny. Prohlásil, že pokud bude jeho hnutí součástí vlády, nebude posílat z českého státního rozpočtu peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu k obraně před ruskou agresí.
Zdroj: Libor Novák