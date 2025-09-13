Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. září 2025 13:32

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Do sněmovních voleb zbývá necelý měsíc a průzkumy mluví jasně. Opoziční hnutí ANO míří k triumfu, většinu ale s pravděpodobností hraničí s jistotou samo nezíská. Přesto je expremiér Andrej Babiš (ANO) podle šetření agentury Median pro Radiožurnál a web iROZHLAS.cz preferovaným příštím premiérem pro největší skupinu voličů. 

Babiše si za premiéra přeje celkem 44 procent respondentů průzkumu, tedy více než je voličů hnutí ANO. S Babišem totiž nemají problém ani podporovatelé hnutí SPD a Stačilo. Například současný premiér Petr Fiala (ODS), který je znovu lídrem koalice Spolu, se v šetření umístil až na čtvrtém místě.

Fialu chce znovu v čele vlády 22 procent dotázaných. Před ním se umístili nynější ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s 25 procenty a předseda hnutí SPD Tomio Okamura s 24 procenty. Celkem 36 procent oslovených by souhlasilo i s jiným premiérem z řad hnutí ANO, například s exministrem Karlem Havlíčkem.

Podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by se do Poslanecké sněmovny dostalo celkem sedm kandidujících subjektů. První místo drží ANO, jehož podpora činí 30,7 procenta. Nejbližším pronásledovatelem je koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Volit ji chce 20,3 procenta respondentů.

Dvouciferného výsledku by dosáhla ještě hnutí SPD (12,9 %) a Starostové a nezávislí (10,5 %). Pátí by skončili Piráti (9,2 %). Mandáty by získali i zástupci hnutí Stačilo (7,4 %) a Motoristé (5,5 %).

Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů. 

Okamura použil píseň známé zpěvačky. Kohoutová se hodlá bránit

