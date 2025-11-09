Babiš kvůli rozpočtu útočí na Fialovu vládu. Chybí prý desítky miliard

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš si opět postěžoval na vládu Petra Fialy (ODS) kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle Babiše v něm chybí desítky miliard na výdaje. Současný kabinet v týdnu podal v souladu s ústavou demisi.
"Víte, proč Fialova vláda, a hlavně (ministr financí Zbyněk) Stanjura, nechce poslat návrh jejich rozpočtu do Sněmovny? Abyste se nedozvěděli pravdu," spustil Babiš v úvodu nedělního videa na sociální síti. "Pravda je, že tam chybí 85,4 miliardy korun na výdajích a je tam 15 miliard nafouknutých příjmů, které vlastně neexistují," podotkl.
Podle Babiše například chybí v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí peníze prakticky na všechny dávky, v rozpočtu ministerstva spravedlnosti prý není přes 600 milionů korun pro zaměstnance soudů a státních zastupitelství. Vnitro zase nemělo obdržet dostatek prostředků pro dobrovolné hasiče. Ve zdravotnictví a zemědělství mají chybět peníze na kofinancování evropských fondů.
"Vláda se tváří, že už vlastně odešla, ale oni tam jsou. A rok 2025 je jejich výsledek. My se z toho budeme vzpamatovávat celý rok 2026," konstatoval lídr hnutí ANO.
Babiš čeká v příštím týdnu další schůzka s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Hlavním tématem jednání má být diskuze o návrhu vládního programového prohlášení, nicméně řešit se má i možná překážka pro jmenování předsedy ANO do čela příštího kabinetu.
"Prezident republiky se zároveň hodlá informovat o krocích, které Andrej Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů," sdělila prezidentská kancelář na sociální síti X.
Pavel během končícího týdne přijal demisi končící vlády premiéra Petra Fialy, která ji schválila na svém čtvrtečním zasedání. Stalo se tak v souladu s ústavou po konci ustavující schůze Poslanecké sněmovny.
Související
Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře
Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil
Andrej Babiš , státní rozpočet , Vláda ČR , Petr Fiala (ODS) , Zbyněk Stanjura
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov
před 56 minutami
"Měli jsme šanci." Clooney nelituje sloupku proti Bidenovi, ale připustil chybu
před 1 hodinou
Babiš kvůli rozpočtu útočí na Fialovu vládu. Chybí prý desítky miliard
před 2 hodinami
O odvetě si rozhodneme sami, reagují Rusové na zpřísnění unijní vízové politiky
před 3 hodinami
Ukrajinci pomáhají české ekonomice. Příjmy do rozpočtu převyšují výdaje na pomoc
před 4 hodinami
Dostane Trump „fotbalovou Nobelovu cenu míru“? FIFA představila nové ocenění
před 4 hodinami
Rusové trýzní obyčejné Ukrajince. Výpadky dodávek energií mají trvat většinu dne
před 5 hodinami
Poprvé výrazněji sněžilo i mimo hory. Meteorologové varují řidiče
před 6 hodinami
Lékaři si opět zvolili Kubka. Komoru vede už téměř dvacet let
před 7 hodinami
Meteorologové nabídli první předpověď počasí na příští víkend
včera
Princ Harry se musel omlouvat Kanaďanům. Jako fanoušek stál na špatné straně
včera
Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce
včera
Slavný vítěz ve Sportce. Český europoslanec vyhrál téměř milion korun
včera
Rusové tvrdí, že Lavrova neodstavili. Západ obviňují z vedení hybridní války
včera
Karel III. dokončil nezbytné formality. Andrew už oficiálně není princem a vévodou
včera
Exprezident Zeman podal dobrou zprávu z nemocnice. Volal Okamurovi
včera
Extraliga s Maxa ligou jednaly o zrušení baráže. Obě soutěže mají rozdílné názory
včera
Loučení Pekarové Adamové s vrcholnou politikou. TOP 09 označila za srdeční záležitost
včera
Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře
včera
Zelenskyj požaduje další protiruské sankce. Na Ukrajině zemřeli dva lidé
Na Ukrajině zemřeli při nočních ruských úderech ze vzduchu nejméně dva lidé. Prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci vyzval k uvalení dalších sankcí na Moskvu. Stalo se tak den poté, co Spojené státy udělily výjimku Maďarsku, aby mohlo dále kupovat ruský plyn a ropu bez sankcí.
Zdroj: Lucie Podzimková