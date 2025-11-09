Babiš kvůli rozpočtu útočí na Fialovu vládu. Chybí prý desítky miliard

9. listopadu 2025 12:45

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš si opět postěžoval na vládu Petra Fialy (ODS) kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle Babiše v něm chybí desítky miliard na výdaje. Současný kabinet v týdnu podal v souladu s ústavou demisi. 

"Víte, proč Fialova vláda, a hlavně (ministr financí Zbyněk) Stanjura, nechce poslat návrh jejich rozpočtu do Sněmovny? Abyste se nedozvěděli pravdu," spustil Babiš v úvodu nedělního videa na sociální síti. "Pravda je, že tam chybí 85,4 miliardy korun na výdajích a je tam 15 miliard nafouknutých příjmů, které vlastně neexistují," podotkl. 

Podle Babiše například chybí v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí peníze prakticky na všechny dávky, v rozpočtu ministerstva spravedlnosti prý není přes 600 milionů korun pro zaměstnance soudů a státních zastupitelství. Vnitro zase nemělo obdržet dostatek prostředků pro dobrovolné hasiče. Ve zdravotnictví a zemědělství mají chybět peníze na kofinancování evropských fondů. 

"Vláda se tváří, že už vlastně odešla, ale oni tam jsou. A rok 2025 je jejich výsledek. My se z toho budeme vzpamatovávat celý rok 2026," konstatoval lídr hnutí ANO.

Babiš čeká v příštím týdnu další schůzka s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Hlavním tématem jednání má být diskuze o návrhu vládního programového prohlášení, nicméně řešit se má i možná překážka pro jmenování předsedy ANO do čela příštího kabinetu.

"Prezident republiky se zároveň hodlá informovat o krocích, které Andrej Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů," sdělila prezidentská kancelář na sociální síti X. 

Pavel během končícího týdne přijal demisi končící vlády premiéra Petra Fialy, která ji schválila na svém čtvrtečním zasedání. Stalo se tak v souladu s ústavou po konci ustavující schůze Poslanecké sněmovny. 

