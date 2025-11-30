Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) nařkl končícího ministra zahraničí Jana Lipavského z toho, že na ministerstvu zašantročil jeho fotku ze setkání se současným šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Lipavský to odmítl a vyzval Babiše, aby se omluvil.
Babiš na sobotním videu ukázal obálku, která údajně přišla z Washingtonu, a fotku z roku 2019, na které je s manželkou Monikou se současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ženou Melanií.
"Bílý dům to poslal. Dostal jsem tu fotku minulé pondělí od jednoho diplomata. Dozvěděl jsem se, že údajně pan ministr Lipavský zasloužil o to, abych ji nedostal," uvedl pravděpodobný příští premiér s tím, že ji ale schoval nějaký poctivý úředník. "Takže ji nezničili," poznamenal šéf hnutí ANO.
Lipavský reagoval již v sobotu na sociální síti X. "Andrej Babiš opitý mocí vykládá lži a nesmysly. V posledním videu tvrdí, že jsem měl bránit tomu, aby se k němu dostala jeho fotografie z Bílého domu. Tohle naprosto ujeté tvrzení absolutně popírám," napsal ministr zahraničí v demisi.
Končící šéf diplomacie, kterého má v čele resortu podle posledních informací nahradit Petr Macinka (Motoristé), chce, aby se mu Babiš omluvil. "Jedná se o vymyšlenou lež. A žádám od Andreje Babiše omluvu," dodal Lipavský.
Související
Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost
Babiš ve Sněmovně dvě hodiny řečnil o sobě. Zapojil i slzy, na dotazy ale neodpověděl
Andrej Babiš , Jan Lipavský , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 3 minutami
Babiš nařkl Lipavského, že zašantročil jeho fotku s Trumpem. Ministr žádá omluvu
před 42 minutami
Svatý Ondřej a adventní věštění
před 1 hodinou
Jak to viděl Petr Pavel. Hrad poskytl detaily z prvních konzultací s vládními kandidáty
před 2 hodinami
Ukrajinci zasáhli dva ropné tankery, které vydělávají Moskvě peníze na válku
před 3 hodinami
Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení
před 4 hodinami
Předpověď počasí na první víkend v prosinci. Mrznout bude maximálně v noci
Aktualizováno před 9 hodinami
OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý
včera
Metro zasáhne v závěru listopadu další výluka. Bude se pracovat na kolejích
včera
Slavia ani na pátý pokus v Lize mistrů nevyhrála. Tentokrát remizovala s Bilbaem
včera
Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem
včera
První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV
včera
Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic
včera
Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou
včera
Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě
včera
Kyjev čelil rozsáhlému útoku. Stovky tisíc Ukrajinců jsou bez elektřiny
včera
Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku
včera
Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně
včera
Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu
včera
Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost
včera
Hrad zveřejnil plán dalších konzultací. Dorazí Havlíček nebo Schillerová
Prezident Petr Pavel v pátek zahájil konzultace s kandidáty na ministerské posty v příští české vládě. Pokračovat v nich bude hned v pondělí. Pražský hrad již oznámil jména dalších třech politiků, které čeká jednání s hlavou státu.
Zdroj: Jan Hrabě