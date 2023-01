Babiš popírá, že by zpochybnil kolektivní obranu NATO. Z kontextu debaty to bylo jasné, říká

Na expremiéra se strhla kritika po jeho výroku v nedělní debatě v České televizi, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc.

"Zásadně odmítám snahu překrucovat moje výroky, které padly během včerejší (nedělní) debaty. Nikdy jsem článek 5, tedy kolektivní obranu NATO, nezpochybnil. Jen jsem si nechtěl ani představit, že by mohlo dojít ke třetí světové válce. Proto politici musejí usilovat o mír a zabránit válce. Z kontextu debaty to bylo jasné," uvedl Babiš.

Podotkl, že to napsal i polskému premiérovi Mateuszi Morawieckému a požádal také prezidenta Miloše Zemana, aby totéž sdělil svému polskému protějšku Andrzeji Dudovi při úterním setkání v Náchodě.

Babiš ještě v neděli po debatě své vyjádření korigoval a uvedl, že pokud by skutečně byl napaden členský stát NATO, článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně a vzájemné pomoci zemí NATO by "pochopitelně dodržel". ČR je členem Severoatlantické aliance od roku 1999, stejně jako Polsko. O trojici pobaltských zemí se NATO rozšířilo o pět let později.

Babišův protikandidát Pavel dnes na twitteru uvedl, že princip kolektivní obrany je páteří NATO. Babiš ho podle něj v neděli popřel. "Později si uvědomil, co provedl, a opravoval se. Kdyby to udělal jako prezident, byl by to skandál v celém NATO. Takový chaos si dovolit nemůžeme," napsal bývalý vysoký představitel české armády a NATO.

Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval k tomu, aby se prezidentský volební souboj vedl s ohledem na zájmy a závazky České republiky. Česko musí být ve vlastním zájmu vnímáno jako seriózní spojenec a partner, sdělil dnes ČTK. Babišova slova vyvolala ohlas v zahraničí, kritizovala je také řada vládních politiků, kteří je označili za mezinárodní ostudu, hanbu, zradu či podraz.