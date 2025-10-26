Babiš potvrdil, že úvahy o zrušení jednoho z ministerstev se nenaplní

I v nové vládě bude obsazen post ministra pro místní rozvoj, ačkoliv hnutí ANO před volbami naznačovalo, že úřad zruší. Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš vysvětlil, že o konci zmíněného ministerstva by uvažoval v případě, že by mohl vládnout sám. 

ANO se nicméně domlouvá na vládní spolupráci s SPD a Motoristy. "Úvahy o rozdělení MMR mezi jednotlivé rezorty probíhaly před volbami v případě jednobarevné vlády," řekl Babiš webu novinky.cz, přičemž potvrdil, že ministerstvo pro místní rozvoj bude fungovat i nadále. 

V tuto chvíli není jasné, kdo zaujme post, který v končící Fialově vládě patří Petru Kulhánkovi (STAN). Babišovo hnutí v minulosti vedlo ministerstvo mezi lety 2014 až 2021. Naposledy ho v čele úřadu reprezentovala Klára Dostálová, která je však od loňského roku europoslankyní.

Program nové vlády na půdorysu ANO, SPD a Motoristů je v podstatě hotový. Uvedl to místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček, který se pravděpodobně stane jedním z ministrů. Havlíček sdělil, že trojice uskupení se dohodla na programu na úrovni vyjednávacích týmů. Dokument ještě projednají vedení všech zúčastněných stran či hnutí, může tak ještě dojít k dílčím změnám. "V zásadě jsme ale hotovi," uvedl pro Českou televizi. 

Exministr v tomto týdnu vedl jednání o nové vládě, protože pravděpodobný příští premiér Babiš odjel na dovolenou do zahraničí. V pondělí už by ale měl být zpět v Česku. Podle Havlíčka se vydá za prezidentem Petrem Pavlem a seznámí ho s programem budoucího kabinetu. 

ANO, SPD a Motoristé si už dříve rozdělili ministerstva. Současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS) má povinnost podat demisi po skončení ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny.

