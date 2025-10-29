Babiš prozradil, kdy strany nové vlády podepíšou koaliční smlouvu

Koaliční smlouvu hodlají uskupení zastoupená v nové vládě podepsat na začátku příštího týdne, uvedl pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu v pravidelném hlášení. Podle jeho slov se má nyní jednat o sněmovním jednacím řádu.
"Máme domluvenou koaliční smlouvu. Domluvili jsme se, že ji podepíšeme v pondělí 3. listopadu. V den, kdy vlastně poprvé zasedne nová Sněmovna," řekl Babiš na záběrech, které zveřejnil na facebooku.
Podle šéfa vítězného hnutí ANO však jednání s SPD a Motoristy pokračují. "Dnes projednáme nový jednací řád Sněmovny, náš návrh, po kterém hlavně stávající (Fialova) vláda volala, aby se změnil, aby Sněmovna byla efektivní. Budeme projednávat i návrhy na obsazení vedení Sněmovny a jednotlivých výborů," sdělil.
"Samozřejmě pokračujeme v projednávání programového prohlášení vlády, kde ještě zbývá dotáhnout některé body, na kterých ještě nemáme shodu," pokračoval Babiš.
Zdůraznil, že nejvíce práce bude s návrhem státního rozpočtu na příští rok. "Doufáme, že ho konečně tato vláda pošle do Sněmovny, protože bez toho není možné ho projednávat. Je tam samozřejmě obrovská díra. Nebudeme měnit ten deficit, protože to ani z časových důvodů není možné, ale chybí tam všude peníze," poznamenal.
"Nejvíc práce samozřejmě máme s přípravou těch nových zákonů, které chceme změnit pro váš lepší život," dodal Babiš a konkrétně zmínil stavební zákon či reformu v problematice duševního zdraví.
