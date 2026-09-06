Babiš se popasoval s kritikou návrhu rozpočtu. Je čas investovat, tvrdí premiér

Premiér Andrej Babiš (ANO) podpořil návrh státního rozpočtu, jak ho představila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Babišovi se sice nelíbí vysoký schodek, ale podle jeho slov je nutné investovat. Předseda vlády reagoval i na kritiku ze strany koaličních partnerů.
Babiš, jenž v minulosti ve vládě tehdejšího sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotky zastával post ministra financí, zmínil, že se mu deficit také nelíbí. "Já i Alena Schillerová ale dobře víme, o čem mluvíme," zdůraznil ve videu na sociální síti.
"Máme nový stavební zákon, budeme stavět a pak přijde čas, kdy to budeme řešit, ale hlavně by to měla řešit Česká národní banka, která z neznámých důvodů drží základní sazbu o jeden a půl procenta výš, než je průměr v eurozóně," poznamenal premiér, jenž podle svých slov nechápe motivaci centrálních bankéřů.
Kriticky se k navrženému rozpočtu staví například Motoristé. Předseda strany Petr Macinka se v úterý nechal slyšet, že schodek pro příští rok považuje za "opravdu velmi vysoký". Naznačil dokonce, že by ho ještě rád změnil. "Věřím, že až bude vláda schvalovat na konci září rozpočet, tak schodek bude nižší," citoval vicepremiéra web novinky.cz.
Babiš dnes na kritiku ze strany Motoristů i SPD reagoval v televizním diskusním pořadu Partie. "Oni podepsali koaliční smlouvu, je třeba číst koaliční smlouvu, ne nějaké předvolební sliby," prohlásil předseda vlády. "Teď je čas investovat," dodal.
Babišova vláda diskutovala o návrhu státního rozpočtu na příští rok na pondělním jednání. Návrh počítá s rekordními výdaji na investice ve výši 289,6 miliardy korun, s navýšením rozpočtu zdravotnictví o 50 miliard nebo s rekordními výdaji na obranu ve výši 195 miliard, což je více než dvě procenta HDP.
Schodek rozpočtu ve výši 389 miliard korun se podle Úřadu vlády pohybuje v intencích přísného fiskálně-strukturálního plánu České republiky schváleného Evropskou komisí.
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Zdroj: Jan Hrabě