Babiš ustupuje: Schodek rozpočtu měnit nebude, Fialova vláda podle něj může porušit zákon

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu na sociálních sítích oznámil, že hodlá zachovat schodek státního rozpočtu ve výši 286 miliard korun. Tímto krokem Babiš krotí původní prohlášení představitelů ANO, kteří počítali s přepracováním rozpočtu a s deficitem až 350 miliard korun. Schodek tak zůstane na úrovni, kterou navrhla dosluhující vláda Petra Fialy (ODS). Hnutí ANO v současné době jedná o budoucí vládní koalici s hnutími Motoristé a SPD.
Původně přitom politici z ANO deklarovali, že navržený rozpočet přepracují, a počítali s výrazně vyšším deficitem. Nyní však Babiš ve videu na Facebooku uvedl: „Nebudeme měnit schodek a budeme se snažit vyhovět kapitole dopravy, kde chybí třicet miliard, změnou jednotlivých rozpočtových kapitol.“ Šéf ANO také popřel svá dřívější slova o nutnosti změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti, aby bylo možné uvolnit peníze na zvýšení deficitu.
Babišova reakce je odpovědí na rozhodnutí Fialova kabinetu, který odmítl rozpočet znovu předložit nově obměněné Poslanecké sněmovně. Premiér Fiala uvedl, že politici vyjednávající o vzniku vlády návrh státního rozpočtu během celé volební kampaně kritizovali. Babiš naopak tvrdí, že dosluhující kabinet má podle rozpočtových pravidel povinnost rozpočet předložit znovu.
Nově vznikající vláda by v případě spolupráce s hnutím Motoristé chtěla najít způsob, jak přesunout 30 miliard korun do kapitoly ministerstva dopravy. Těchto prostředků by dosáhla změnami uvnitř jiných rozpočtových kapitol.
Babiš současné vládě rovněž vzkázal ostrá slova. „Upozorňuji, že vznikají potenciální škody. Je absolutně nezodpovědné, že to odmítáte. Je to skandální a protizákonné, byl bych nerad, abychom skutečně podali trestní oznámení,“ varoval Babiš.
Zdroj: Libor Novák