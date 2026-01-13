Babišova vláda určila nové zmocněnce. Turek se musí spokojit s dočasným řešením

Vláda premiéra Andreje Babiš (ANO), která od dnešního dne žádá Sněmovnu o důvěru, se zavázala mimo jiné zaměřit se systematicky na podporu duševního zdraví obyvatelstva. Klíčovým nástrojem pro koordinaci a dohled nad touto agendou se stane Rada vlády pro duševní zdraví, o jejímž ustavení rozhodl kabinet na pondělním zasedání. Vláda také jmenovala nové zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a pro umělou inteligenci a schválila návrh novely zákona o podpoře bydlení, která má zpřesnit pravidla pro poskytování poradenství osobám v bytové nouzi.
V České republice přibývá případů duševních onemocnění, a to především mezi dětmi a adolescenty. Změnit tento negativní trend a díky efektivnější nadresortní koordinaci obnovit státem řízený proces reformy péče o duševní zdraví a zvýšit dostupnost a kvalitu služeb u všech cílových skupin bude jedním z úkolů Rady vlády pro duševní zdraví, kterou zřídila vláda Andreje Babiše jako náhradu za Národní radu pro duševní zdraví. Předsedou Rady bude přímo premiér Andrej Babiš a celá problematika se přesune z Ministerstva zdravotnictví pod Úřad vlády.
"Tato rada působila už za naší předchozí vlády a připravila celou reformu psychiatrické péče, kterou předchozí vláda bohužel zničila," prohlásil předseda vlády Andrej Babiš. "Rada původně působila pode mnou a teď na to budu dohlížet znovu, protože je to naše vládní i moje osobní priorita. Proto budu předsedou této rady. Budou v ní ministři zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, ale i zástupci krajů a zdravotních pojišťoven. Na Úřadu vlády také vznikl samostatný odbor péče o duševní zdraví. Bude to výkonný orgán, který bude přímo odpovědný za reformu péče o duševní zdraví," upřesnil premiér Babiš. "Už v letošním roce chceme otevřít dvacet pět nových center duševního zdraví, z toho čtyři budou dětská," doplnil.
Vláda ustavila funkci vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a do této funkce jmenovala s účinností od 13. ledna Roberta Králíčka. Vzala také na vědomí rezignaci stávajícího vládního zmocněnce pro umělou inteligenci Jana Kavalírka a na jeho místo jmenovala Lukáše Kačenu.
Rozhodla také o zrušení funkce vládního zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání v oblasti ochrany klimatu a zřídila pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, do níž jmenovala Filipa Turka. "Je to dočasné řešení, se kterým přišli Motoristé, aby mohl pan Turek začít pracovat na své agendě na Ministerstvu životního prostředí," uvedl premiér Andrej Babiš.
Vláda projednala rovněž návrh novely zákona o podpoře bydlení. Cílem novely je opravit problematické pasáže stávajícího zákona, který vstoupil v platnost od 1. ledna, v oblasti poskytování poradenství osobám v bytové nouzi, a snížit tak administrativní i finanční náročnost s tím spojenou. Hlavní navrženou úpravou je zpřesnění okruhu osob, které mají na poradenství nárok. Navržené změny jsou technického rázu, smysl zákona pomoci lidem v obtížné bytové situaci a zvýšit dostupnost bydlení jimi není nijak dotčen.
