Babišova vláda pokračuje. Opozice neuspěla se snahou o vyslovení nedůvěry

Předpokládaným výsledkem skončila mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na které se opozice snažila vyslovit nedůvěru vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). Kabinet, jenž získal důvěru poslanců teprve v polovině ledna, v hlasování obstál.
Pro vyslovení nedůvěry hlasovali přítomní poslanci opozičních uskupení ODS, Starostové a nezávislí, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09. Žádný z koaličních zákonodárců se k nim nepřidal. Podle informací České televize se pro návrh vyslovilo jen 84 členů dolní parlamentní komory.
Babišova vláda má důvěru od poloviny ledna, kdy ji podpořilo 108 poslanců, což přesně odpovídá sněmovní většině, kterou mají zákonodárci zvolení na kandidátkách ANO, SPD a Motoristů.
Jedná se o třetí vládu Andreje Babiše, který byl tentokrát jmenován premiérem v úterý 9. prosince. V následujícím týdnu, konkrétně v pondělí 15. prosince, byli do úřadu uvedeni ostatní členové kabinetu s výjimkou poslance Filipa Turka, jenž je kandidátem Motoristů na post ministra životního prostředí. Prezident Pavel k němu však má výhrady a odmítá ho jmenovat.
Nynější vláda vzešla z říjnových sněmovních voleb, které jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
Současná Babišova vláda vystřídala kabinet premiéra Petra Fialy, který byl původně složen ze stran koalic Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN (Piráti, STAN). Piráti nicméně v průběhu funkčního období opustili vládní koalici. Všechny zmíněné strany tvoří po loňských volbách sněmovní opozici.
