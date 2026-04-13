Babišova vláda schválila zákon, který má pomoci s regulací cen pohonných hmot

Vláda se na pondělním jednání opět zabývala situací na trhu s ropou, přičemž schválila návrh zákona o regulaci cen pohonných hmot. Cílem nové legislativy je zajistit státu stabilní a operativní nástroj pro řešení mimořádných tržních situací. Vzhledem k naléhavosti situace navrhuje vláda projednání v Poslanecké sněmovně ve stavu legislativní nouze.
Ministerstvo financí dosud proti růstu cen benzínu a nafty využívalo celou škálu nástrojů – od plošných kontrol marží přes snižování daní až po stávající cenové výměry. Dnešní návrh tyto kroky systémově doplňuje. Jakmile zákon projde legislativním procesem, získá nejen tento kabinet pravomoc rozhodovat o cenách přímo formou vládního nařízení.
"Naším záměrem je vybavit stát legislativně robustním nástrojem, který v případě krize umožní reagovat operativně nejen současné, ale i jakékoliv budoucí vládě," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Navrhovaná úprava směřuje k bezodkladnému posílení akceschopnosti státu. Zákon o regulaci pohonných hmot umožní státu efektivně kombinovat cenovou regulaci s nástroji, které již nyní upravuje energetický zákon nebo zákon o nouzových zásobách ropy.
"Rozhodně nepřicházíme s něčím novým či nevyzkoušeným. Jdeme obdobnou legislativní cestou, kterou už v roce 2022 zvolila minulá vláda, a to v případě elektřiny a plynu. My dnes tento model v zásadě jen doplňujeme o další strategickou komoditu – o všechny pohonné hmoty, zejména benzín a naftu," dodala Schillerová.
Schválení zákona zajistí synergii opatření, kdy doplní dosavadní balíček Ministerstva financí zahrnující kontroly marží a snížení daní o možnost cenového zastropování na úrovni vlády.
Klíčovým přínosem je také akceschopnost, tedy možnost okamžitě zastropovat ceny formou nařízení vlády, které je ústavně i legislativně silnějším nástrojem než dosavadní cenové výměry vydávané formou opatření obecné povahy.
Babiš prozradil řidičům, jak se budou stanovovat maximální ceny pohonných hmot
Babišova vláda sníží spotřební daň u nafty a zastropuje marže
před 27 minutami
Na uvolnění Hormuzského průlivu se bude podílet i Británie, prohlásil Trump. Podle Londýna je to úplně jinak
před 48 minutami
Babišova vláda schválila zákon, který má pomoci s regulací cen pohonných hmot
před 1 hodinou
Rusové, jděte domů, hřmělo o víkendu Budapeští. Největším vítězem voleb je Ukrajina, míní experti
před 2 hodinami
Je hrozný a slabý, zaútočil Trump na papeže Lva. Ten promptně zareagoval
před 3 hodinami
VIDEO: Novináři se zeptali Trumpa na hodnocení voleb v Maďarsku. Urazil se a odešel
před 3 hodinami
Maďarsko po Orbánovi: Péter Magyar slibuje návrat k evropským hodnotám
před 4 hodinami
Cena ropy po Trumpově oznámení opět poskočila. Znovu překonala hranici 100 dolarů za barel
před 5 hodinami
Neliberální demokracie, nebo národní konzervatismus? Skončila Orbánova éra, kterou nikdo nedokázal pojmenovat
před 6 hodinami
Volby v Maďarsku rezonují světem. Podle Kremlu urychlí rozpad EU, v USA se mluví o prohře Trumpa
před 7 hodinami
Co má za lubem? Experti vysvětlili, proč Trump nařídil blokaci Hormuzského průlivu
před 7 hodinami
Magyar nesmí zklamat, konstatoval Babiš v gratulaci vítězi voleb
před 15 hodinami
Zelenskyj pogratuloval Magyarovi k vítězství. Chce posilovat a rozvíjet spolupráci s Maďarskem
Aktualizováno před 15 hodinami
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
včera
Nepomohlo překreslování volebních obvodů, ovládnutí médií ani Trumpova podpora. Proč Orbán prohrál?
včera
První povolební projev Magyara: Dnešek by se měl zlatým písmem zapsat do historie maďarské svobody
včera
Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO
včera
„Maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji.“ Evropa slaví konec Orbána
včera
Noc, na kterou Maďarsko nezapomene. Lidé v ulicích Budapešti oslavují pád Orbána
včera
Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině
včera
Z obdivovatele Orbána politickým dravcem. Kdo je pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar?
Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který stojí v čele své strany Tisza, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.
Zdroj: Libor Novák