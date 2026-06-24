Bezodkladně zajistěte účast Pavla na summitu NATO, nařídil vládě Ústavní soud

Libor Novák

24. června 2026 16:15

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ústavní soud ve středu na svém plenárním zasedání přednostně rozhodl o vydání předběžného opatření, kterým uložil vládnímu kabinetu povinnost zajistit účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Turecku.

Tímto krokem ústavní soudci otevřeli hlavě státu cestu na nadcházející alianční jednání v Ankaře. Podle vyjádření Ústavního soudu je účast prezidenta republiky na summitech Severoatlantické aliance zavedenou praxí, kterou je pro tuto chvíli nutné zachovat, přičemž samotnou kompetenční žalobu bude tribunál věcně posuzovat až následně.

Soudce zpravodaj Pavel Šámal při vysvětlování důvodů rozhodnutí uvedl, že vládě a ministerstvu zahraničních věcí se ukládá, aby bezodkladně notifikovaly organizátorům summitu NATO, že součástí oficiální české delegace je prezident republiky.

Kabinet musí hlavě státu zajistit příslušnou akreditaci a zdržet se jakéhokoli jednání, které by prezidentovi v účasti na summitu bránilo. Soudci zároveň ujistili, že vládní činitelé mají stále dostatek času na splnění této povinnosti, neboť proces akreditací se uzavírá v pátek.

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa během tiskového briefingu zdůraznil, že toto předběžné rozhodnutí žádným způsobem nepředjímá konečný verdikt v celém kompetenčním sporu. Finální rozhodnutí ve věci podle něj nepadne dříve než v září. Ústavní soud již dříve deklaroval, že si je vědom velké naléhavosti celé záležitosti, a proto o procesním postupu rozhodoval v mimořádném režimu.

Prezident Petr Pavel se na Ústavní soud obrátil v pondělí v návaznosti na rozhodnutí kabinetu premiéra Andreje Babiše. Vláda totiž definitivně schválila složení oficiální delegace, ve které měla Českou republiku zastupovat vedle samotného premiéra pouze ministryně či ministři, konkrétně ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka. Účast hlavy státu na vrcholné alianční schůzce vládní sestava původně vůbec neplánovala.

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