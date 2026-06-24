Pokus o ústavní puč, Pavel vyhlásil vládě válku, komentuje Macinka rozhodnutí soudu

Rozhodnutí Ústavního soudu ohledně cesty prezidenta Petra Pavla na summit NATO vyvolalo mimořádně ostrou reakci ze strany šéfa diplomacie. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci označil podání kompetenční žaloby i samotný středeční verdikt soudu za pokus o ústavní puč. Podle jeho slov se tato akce rozehrála na Pražském hradě a následně pokračovala v Brně, kde sídlí Ústavní soud.
Šéf české diplomacie zdůraznil, že lobbistická skupina stojící za Petrem Pavlem zahájila mnohem rozsáhlejší operaci, než je pouhá snaha o účast na zahraničním jednání. Macinka vyjádřil přesvědčení, že cílem těchto kroků je násilná změna ústavního zřízení a stávajících ústavních pořádků v České republice. Chování prezidenta přirovnal k jednání politického nájezdníka, který se pokouší dobýt cizí území, což podle něj v žádném případě neodpovídá roli hlavy státu.
Podle vyjádření ministra zahraničí prezident těmito kroky fakticky vyhlásil vládnímu kabinetu otevřenou válku. Macinka upozornil na to, že Petr Pavel celou situaci velmi dramaticky vyeskaloval a svými činy navíc nekonečně rozeštval kompletní českou společnost. Ministr v této souvislosti připomněl své prohlášení z předchozího týdne, kdy po vládním zasedání varoval, že případnou ústavní žalobu ze strany Hradu bude jednoznačně považovat za akt nepřátelství.
Ministr s politováním konstatoval, že prezident se k tomuto radikálnímu postupu rozhodl v momentě, kdy na něj předseda vlády apeloval, aby se vztahy s Pražským hradem uklidnily. Premiér Andrej Babiš si přál, aby se dosavadní spory mezi oběma stranami postupně zahladily, což však nyní padlo. Jakékoliv další uklidňování politické situace nebo pokusy o smír jsou podle vyjádření šéfa diplomacie v tuto chvíli naprosto vyloučené a nepřipadají vůbec v úvahu.
Macinka se vyjádřil také k samotné rychlosti, s jakou justice na prezidentův podnět reagovala. Poznamenal, že veřejnost byla v tomto případě svědkem vůbec nejrychlejšího soudního rozhodnutí v celé historii. Přestože se jedná o předběžné opatření, ministr zahraničí na tiskové konferenci potvrdil, že je nutné toto soudní usnesení brát zcela vážně a vládní kabinet se mu podřídí.
Vládní aparát proto splní nařízení Ústavního soudu a neodkladně oznámí Severoatlantické alianci, že prezident bude součástí oficiální výpravy. Macinka potvrdil, že administrativní procesy zajistí a akreditaci pro Petra Pavla jako člena delegace zařídí během čtvrtka. Zároveň však dodal, že celou tuto českou misi na aliančním summitu povede z pozice šéfa delegace předseda vlády Andrej Babiš.
O tom, jaké úkoly bude hlava státu v Ankaře plnit, se teprve rozhodne na vládní úrovni. Přesné vymezení role Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance bude hlavním bodem jednání ministrů na jejich nejbližším pravidelném zasedání, které je naplánováno na pondělí. Jisté však je, že prezident se nebude moci zúčastnit neformální večeře, která se koná ještě před samotným hlavním programem celého summitu.
Ministr zahraničí vysvětlil, že jmenovitá pozvánka na tuto neformální večeři dorazila ve středu a byla adresována výhradně premiérovi České republiky. Pokusy o jakoukoliv dodatečnou změnu v této záležitosti by byly podle Macinky ostudné a pro zemi nepřijatelné. Summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře, na kterém se má tato situace projevit v praxi, se uskuteční v termínu od 7. do 8. července.
Při odpovídání na dotazy novinářů ohledně společné cesty prezidenta a premiéra ministr opětovně poukázal na závažné logistické komplikace. Zopakoval, že existují přísné bezpečnostní aspekty, kvůli kterým není možné, aby více nejvyšších ústavních činitelů státu cestovalo společně na palubě jednoho letounu. Podle textu předlohy se tak vládní činitelé budou muset vypořádat s administrativními i organizačními nároky, které z rozhodnutí soudu vyplývají.
Související
Pavel nebude členem delegace na summitu NATO, rozhodla vláda
Macinka udělil medaili Klausovi, pro kterého dříve pracoval
Petr Macinka , Petr Pavel , Ústavní soud ČR
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Rutte vyvolal v Itálii bouři. Prozradil, že Řím umožnil stovkám amerických letadel zasahovat v Íránu
před 1 hodinou
Pokus o ústavní puč, Pavel vyhlásil vládě válku, komentuje Macinka rozhodnutí soudu
před 3 hodinami
Babiš bude rozhodnutí Ústavního soudu respektovat. Turek zuří
před 4 hodinami
Koupaliště čelí ostré kritice. Zakázalo vstup návštěvníkům, kteří nemluví německy
před 5 hodinami
Bezodkladně zajistěte účast Pavla na summitu NATO, nařídil vládě Ústavní soud
před 5 hodinami
V extrémním počasí se peče sto milionů Evropanů. WHO varuje před vážnými dopady veder na zdraví
před 6 hodinami
Jak Trump zničil pověst Spojených států: Pozitivně už je vnímá jen minimum Evropanů
před 7 hodinami
Evropská spolupráce se rozpadla. Německo odstoupilo z vývoje bojového letounu šesté generace, státy řeší, co dál
před 8 hodinami
Babiš otočil. Rozhodnutí Pavla respektuji, tvrdil včera, dnes se do něj navezl
před 9 hodinami
Francie ohlásila první případ eboly na svém území
před 9 hodinami
Počasí: V zahraničí už padl. Současná vlna veder může za pár dní překonat absolutní rekord i v Česku
před 10 hodinami
Střelba v Ostravě. Muž zranil ženu, policisté ho našli mrtvého
před 10 hodinami
Pavel požádal ÚS o předběžné opatření, které mu umožní jet na summit NATO
před 11 hodinami
OSN: Izrael pokračuje v páchání genocidy v Pásmu Gazy
před 12 hodinami
Extrémní počasí peče Evropu. Francie zaznamenala absolutní rekord, Británie uzavřela školy
před 13 hodinami
Bílý dům pod palbou kritiky: Mírové memorandum působí proíránsky, Teherán navíc řadu věcí popírá
před 14 hodinami
Počasí: Do Česka míří extrémní tropy, naměřit můžeme až 39 stupňů
včera
Rubio: USA nedovolí žádné zemi, včetně Íránu, vybírat poplatky za plavbu v Hormuzském průlivu
včera
Extrémní počasí si už v Evropě vyžádalo desítky lidských životů
včera
Dagmar Havlová odebrala Knihovně souhlas s užíváním jména exprezidenta
Bývalá první dáma Dagmar Havlová se rozhodla odvolat souhlas s užíváním jména bývalého českého a československého prezidenta, který dosud měla Knihovna Václava Havla. Havlová je připravena poskytnout nejrůznější materiály týkající se Havla blíže nespecifikované veřejné instituci.
Zdroj: Jan Hrabě