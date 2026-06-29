Bylo to nešťastné, řekl Babiš k vystoupení ve Strážnici. Macinka se překvapivě omluvil

Ministr zahraničí Petr Macinka se po jednání vlády omluvil za své víkendové vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici. Uvedl, že na akci nejel nikoho provokovat, a vyjádřil lítost nad tím, že na celou situaci doplácí samotné město Strážnice. K incidentu se vyjádřil také premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který Macinkovo vystoupení označil za ne úplně šťastné.
K incidentu došlo v sobotu, kdy diváci Macinku při příchodu na pódium hlasitě vypískali a volali na něj, aby vypadl. Reakce publika byla ještě ostřejší než v pátek, kdy na festivalu vystoupil jiný vládní zástupce za Motoristy, ministr kultury Oto Klempíř.
Návštěvníkům folklorní slavnosti vadilo, že předseda strany vystupuje na akci, která nijak nesouvisí s jeho ministerskou agendou. Macinka na reakci publika reagoval slovy, že dělají z akce politický festival, což se podle něj nedělo ani za bolševika, a své vystoupení zakončil slovy, že se nebojí a lidé se zbláznili.
Ministr následně v sobotu večer na svém facebookovém profilu upřesnil, že mu projev na pódiu umožnil ředitel festivalu, kterého o to sám požádal. V sobotním příspěvku na sociální síti ještě tvrdil, že si pro pískot přišel dobrovolně a vědomě, přičemž reakci publika označil za sondu do duší lepší části společnosti.
Dodal také, že je mu smutno z toho, co všechno je dnes nakaženo morem obdivu k falešným modlám. V pondělí po zasedání kabinetu však své původní prohlášení změnil a odmítl, že by na místo jel s úmyslem provokovat.
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Zdroj: Jan Hrabě