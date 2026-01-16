Čech vězněný ve Venezuele byl propuštěn, oznámil Macinka. Letí pro něj speciál

Český občan Jan Darmovzal je po více než roce na svobodě. Dobrou zprávu v pátek dopoledne potvrdili premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka. Darmovzal byl propuštěn z venezuelské vazby v brzkých ranních hodinách našeho času a v současné době se již nachází v Caracasu, odkud stihl telefonicky kontaktovat své nejbližší.
Cesta k jeho propuštění se otevřela po dramatických změnách ve venezuelské politice, zejména poté, co byl dosavadní vůdce Nicolás Maduro zajat americkými speciálními silami. Prozatímní vláda vedená Delcy Rodríguezovou následně začala uvolňovat politické vězně, mezi které patřil i český občan. Spolu s Darmovzalem se na svobodu dostala také skupina cizinců z Irska, Německa, Albánie či Ukrajiny.
Jan Darmovzal byl zadržen v září 2024 na základě obvinění, že se podílel na přípravě atentátu na tehdejšího prezidenta Madura. Venezuelské úřady však za celou dobu neposkytly žádné relevantní důkazy a Čech nebyl nikdy z ničeho formálně obviněn. Česká diplomacie i nevládní organizace od počátku upozorňovaly, že jde o vykonstruovaný proces s politickým podtextem, který nemá reálný základ.
Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že situace nabrala na obrátkách právě po americké vojenské operaci. Podle něj bylo Darmovzalovo osvobození prioritou nové vlády od momentu, kdy nastoupila do úřadu. Jednání probíhala na mnoha úrovních několik týdnů, přičemž diplomaté museli využít měnících se podmínek v zemi, kde se schyluje k celkové změně režimu.
Pro propuštěného Čecha již míří do Jižní Ameriky armádní speciál. Na palubě letadla je přítomen lékař i psycholog, aby zajistili Darmovzalovi veškerou potřebnou péči během dlouhého letu. Podle premiéra Babiše je jeho zdravotní stav i přes dlouhý pobyt ve vězení uspokojivý. Očekává se, že celá operace včetně návratu do vlasti bude trvat přibližně tři dny.
Tento diplomatický úspěch by mohl být prvním krokem k normalizaci vztahů mezi Prahou a Caracasem. Ministr Macinka naznačil, že Česká republika je připravena obnovit s Venezuelou standardní vazby, jakmile se situace v zemi stabilizuje. Propuštění Jana Darmovzala je vnímáno jako důležitý signál, že se venezuelská prozatímní správa snaží o konstruktivnější komunikaci s mezinárodním společenstvím.
