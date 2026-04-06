Česká televize představila osmého účastníka letošní StarDance

Nový týden, další nové jméno. StarDance během Velikonočního pondělí odhalila jméno osmého hvězdného účastníka letošního ročníku oblíbené taneční show. Jde o známého zpěváka a frontmana jedné z populárních českých kapel.
"Hvězdná sestava hlásí další pecku. Na podzim se pod září reflektorů představí talentovaný zpěvák Tomáš Polák. Muziku teď na chvíli odloží a čekají ho poctivé tréninky i nádherné choreografie," uvedla StarDance v pondělí na facebookovém profilu.
Česká televize představuje účastníky letošní řady od minulého týdne. Po dnešku už diváci znají osm soutěžících. Jsou jimi zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomáš Matonoha a herečka Luciana Tomášová.
Již dříve byl potvrzen jeden comeback. "Jeden z nejúspěšnějších pořadů České televize, taneční soutěž StarDance, v letošním roce oslaví dvacáté výročí. A my vám k němu chystáme spoustu překvapení. Už nyní vám můžeme prozradit návrat porotce Zdeňka Chlopčíka," uvedla ČT v únoru.
Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.
Loni pak proběhla historicky první StarDance Tour. Konala se na podzim v šesti městech po Česku. Diváci obdivovali výkony někdejších soutěžích v Karlových Varech, Ostravě, Brně, Liberci, Pardubicích a Praze.
