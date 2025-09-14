České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. září 2025 16:05

Jana Černochová
Jana Černochová Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vrtulníky české armády by v následujících dnech měly začít operovat v Polsku, které o jejich vyslání požádalo po průniku ruských dronů do svého vzdušného prostoru. Informovala o tom ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce. 

Česko vysílá do Polska trojici vrtulníků Mi-171Š, které jsou určeny pro speciální operace. "V řádech hodin by měly dosáhnout území Polské republiky," uvedla Černochová s tím, že stroje začnou operovat i s ohledem na počasí v následujících dnech.

Mise v Polsku má trvat maximálně tři měsíce, zúčastnit se jí může až 150 českých vojáků. Mandát k ní udělila Poslanecká sněmovna v loňském roce. "V tuto chvíli je to posílení východního křídla v rámci předsunuté přítomnosti," dodala ministryně. 

V noci z úterý na středu pronikly nepřátelské drony do polského vzdušného prostoru. Narušilo jej celkem 19 ruských dronů. Některé byly sestřeleny, jiné spadly do polí. Jeden z bezpilotních strojů poškodil rodinný dům. "Víme - a to opakuji - víme, že to nebyla chyba," prohlásil polský zástupce Marcin Bosacki, když v pátek na půdě OSN ukazoval fotky jednoho ze sestřelených dronů a poškozeného domu.

Státy NATO v reakci přislíbily pomoc Varšavě. Dánsko na podporu polské protivzdušné obrany vyšle dvě stíhačky F-16 a válečnou loď. Premiérka Mette Frederiksenová vyjádřila Polsku plnou podporu. "Nemůžeme být naivní. Putina nic nezastaví, zkouší nás. Proto je důležité, aby se Dánsko zapojilo," nechala se slyšet. 

Paříž posílá na východ tři stíhačky Rafale a Berlín čtyři stíhačky Eurofighter. Německo vzkázalo, že zintenzivní svou činnost podél východní hranice Severoatlantické aliance a zvýší intenzitu leteckého hlídkování nad Polskem. 

Pomoc přislíbilo i Česko, připomněla BBC. Ministerstvo obrany ve středu informovalo, že na žádost Varšavy vyšle do Polska speciální vrtulníkovou jednotku se stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. Vrtulníky mají pomoci se zajištěním obrany proti aktuálním hrozbám v souvislosti s dopady ruských dronů na polském území. 

České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová

