Česko je blíž nové vládě. ANO podepsalo s partnery koaliční smlouvu

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu, která má vést ke vzniku příští vlády, v jejímž čele by měl jako premiér stanout Andrej Babiš. Ten byl v uplynulých dnech prezidentem pověřen sestavením vlády. Do funkce jejího předsedy ale ještě nebyl jmenován.
Aktu podpisu koaliční smlouvy se kromě předsedů uskupení zastoupených ve vládě, tedy Babiše, Tomia Okamury a Petra Macinky, zúčastnili i další politici, například Karel Havlíček a Alena Schillerová (oba ANO) či Filip Turek, Oto Klempíř a Boris Šťastný (všichni Motoristé).
Trojice uskupení se domluvila například na tom, že budou klíčové zákony prosazovat spolu. "Vládní návrhy zákonů a strategické materiály zásadní povahy (rozpočet, daně, zahraniční a bezpečnostní politika, volební a ústavní zákony) budou předkládány jako koaličně dohodnuté," citovala Česká televize z dokumentu.
Koaliční smlouva také potvrzuje dohodu ohledně rozdělení ministerstev či obsazení postu šéfa dolní komory parlamentu. "Součástí této koaliční smlouvy je rovněž dohoda o obsazení funkce předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přičemž tato pozice na základě společné dohody koaličních stran náleží SPD," píše se v textu.
Příští vládní koalice chce, aby si ministři na úřady vybírali loajální spolupracovníky. "Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu odbornosti, morální bezúhonnosti a loajality k vládnímu programu," stojí ve smlouvě.
Na podpis koaliční smlouvy naváže ustavující schůze Poslanecké sněmovny, jejíž nové složení vzešlo z říjnových voleb. Očekává se, že během ní bude do čela dolní parlamentní komory zvolen předseda SPD Okamura. Strany příští vlády si už dříve rozdělily ministerstva, ale zatím neprozradily, kým jednotlivé posty obsadí.
Související
Koaliční smlouva unikla ještě před podpisem. Součástí je i dohoda o Okamurovi
Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva
Andrej Babiš , Vláda ČR , hnutí ANO , Svoboda a přímá demokracie (SPD) , Motoristé
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Česko je blíž nové vládě. ANO podepsalo s partnery koaliční smlouvu
před 1 hodinou
Zemana opět hospitalizovali. Rodina se vyjádří k jeho zdraví
před 1 hodinou
Za horor v britském vlaku je zodpovědný jeden muž. Počet zraněných stoupl
před 2 hodinami
Exministryně Maláčová odchází z vrcholné politiky
před 3 hodinami
Policie zasahuje v sídle VZP. Zadržela téměř dvě desítky lidí
před 4 hodinami
Koaliční smlouva unikla ještě před podpisem. Součástí je i dohoda o Okamurovi
před 5 hodinami
Velké problémy ve vlakové dopravě. Na koridoru někdo ukradl kabely
před 6 hodinami
Předpověď počasí slibuje malé babí léto. Bude až 15 stupňů
včera
Lotyšsko se jako první unijní země stahuje z Istanbulské úmluvy
včera
Byl druhý v Pardubické. S náhle zesnulým žokejem Složilem se lidé rozloučí v pátek
včera
Putin na další setkání s Trumpem nespěchá, prozradila Moskva
včera
Trump dostal zlaté věci či letadlo. Lídři na darech nešetří, zákon představuje problém
včera
Jaderná zařízení obnovíme, zní z Íránu. Trump nevyloučil další útok
včera
Střední Evropa jako příklad postkomunistické naděje může skončit. Hrozí tři zásadní problémy
včera
Andrew ztratí i poslední armádní poctu. Vládě to nařídil král Karel
včera
V Neratovicích vykolejil vlak. Cestující musí do autobusů
včera
Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva
včera
Novinky o případu vraždy v plzeňské věznici. Pachatel se měl přiznat
včera
Dvě tváře Trumpa. Slibuje trvalý mír, vzápětí připouští další vojenský zásah
včera
Příměří v Gaze jako nadlidský úkol. Pomoct mohou mezinárodní síly, shodu se ale najít nedaří
Příměří mezi Izraelem a Hamásem, uzavřené v říjnu pod patronátem amerického prezidenta Donalda Trumpa, mělo být zlomem po dvou letech války. Zatím však zůstává jen křehkým příměřím – formálně platným, ale fakticky porušovaným. Trumpův dvacetibodový plán pro Gazu slibuje obnovu a vznik poloautonomního území pod mezinárodním dohledem, včetně rozmístění mnohonárodních stabilizačních sil. Ty by měly zajistit hranice, odzbrojit Hamás a chránit humanitární pomoc. V praxi však plán naráží na nedůvěru, spory o mandát a politickou neochotu klíčových států.
Zdroj: Jakub Jurek