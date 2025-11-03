Česko je blíž nové vládě. ANO podepsalo s partnery koaliční smlouvu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. listopadu 2025 13:28

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu. (3.11.2025)
ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu. (3.11.2025) Foto: Reprofoto Facebook

ANO, SPD a Motoristé podepsali koaliční smlouvu, která má vést ke vzniku příští vlády, v jejímž čele by měl jako premiér stanout Andrej Babiš. Ten byl v uplynulých dnech prezidentem pověřen sestavením vlády. Do funkce jejího předsedy ale ještě nebyl jmenován. 

Aktu podpisu koaliční smlouvy se kromě předsedů uskupení zastoupených ve vládě, tedy Babiše, Tomia Okamury a Petra Macinky, zúčastnili i další politici, například Karel Havlíček a Alena Schillerová (oba ANO) či Filip Turek, Oto Klempíř a Boris Šťastný (všichni Motoristé).

Trojice uskupení se domluvila například na tom, že budou klíčové zákony prosazovat spolu. "Vládní návrhy zákonů a strategické materiály zásadní povahy (rozpočet, daně, zahraniční a bezpečnostní politika, volební a ústavní zákony) budou předkládány jako koaličně dohodnuté," citovala Česká televize z dokumentu. 

Koaliční smlouva také potvrzuje dohodu ohledně rozdělení ministerstev či obsazení postu šéfa dolní komory parlamentu. "Součástí této koaliční smlouvy je rovněž dohoda o obsazení funkce předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přičemž tato pozice na základě společné dohody koaličních stran náleží SPD," píše se v textu. 

Příští vládní koalice chce, aby si ministři na úřady vybírali loajální spolupracovníky. "Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu odbornosti, morální bezúhonnosti a loajality k vládnímu programu," stojí ve smlouvě. 

Na podpis koaliční smlouvy naváže ustavující schůze Poslanecké sněmovny, jejíž nové složení vzešlo z říjnových voleb. Očekává se, že během ní bude do čela dolní parlamentní komory zvolen předseda SPD Okamura. Strany příští vlády si už dříve rozdělily ministerstva, ale zatím neprozradily, kým jednotlivé posty obsadí. 

před 2 hodinami

Exministryně Maláčová odchází z vrcholné politiky

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v nedělním videu potvrdil, že zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepíší koaliční smlouvu. Babiš zároveň reagoval na kritiku toho, že koaliční smlouvu budou podepisovat všichni poslanci trojice uskupení. Vyjádřil se i k odeslání programového prohlášení do datové schránky Pražského hradu. 

Andrej Babiš Vláda ČR hnutí ANO Svoboda a přímá demokracie (SPD) Motoristé

