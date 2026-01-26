Česko pošle Ukrajině generátory. Vláda zastavila jmenování velvyslanců, olympionikům dá za medaile miliony

Česká diplomacie pod vedením ministra Petra Macinky reaguje na kritickou situaci na Ukrajině, kde ruské útoky na infrastrukturu způsobují rozsáhlé výpadky elektřiny a vody. Ministerstvo zahraničí se rozhodlo poskytnout napadené zemi elektrické generátory, které zamíří především do Dněpropetrovské oblasti. Vzhledem k aktuálnímu rozpočtovému provizoriu však může vláda na tuto pomoc uvolnit maximálně deset milionů korun.
Kromě humanitární pomoci přistoupila nová vláda k radikálnímu kroku v personální politice zastupitelských úřadů. Ministr Macinka na pondělní tiskové konferenci oznámil zrušení usnesení předchozího kabinetu Petra Fialy o jmenování nových velvyslanců. Tento krok se týká diplomatických misí v klíčových destinacích, jako jsou Washington, Paříž, Řím, Dillí, Káhira či New York.
Podle Macinky bylo schválení diplomatů předchozí vládou v rozporu se zájmy republiky, protože nominovaní lidé by v zahraničí působili s jiným mandátem a prioritami, než jaké má současná koalice ANO, SPD a Motoristů. Ministr zdůraznil, že noví vedoucí zastupitelských úřadů budou vybráni transparentně a tak, aby plně odpovídali strategii nového kabinetu. Tímto rozhodnutím chce vláda předejít situaci, kdy by českou diplomacii reprezentovali lidé bez předchozího projednání s tehdejší opozicí.
Vláda se na svém zasedání věnovala také podpoře českého sportu před nadcházejícími zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Ministr pro sport Boris Šťastný představil systém finančních odměn, který zůstává na stejné úrovni jako v případě předchozích her v Paříži či Pekingu. Za zlatou medaili v individuálních disciplínách sportovci obdrží 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu korun.
Novinkou je důraz na rovné ocenění, kdy stejné finanční částky připadnou i úspěšným paralympionikům. V případě zisku více cenných kovů u olympioniků nedojde k žádnému krácení odměn, zatímco paralympionici získají plnou částku za svou nejhodnotnější medaili a za každou další obdrží polovinu slíbené sumy. U týmových sportů budou finance rozděleny na základě stanovených koeficientů.
Česká olympijská výprava bude čítat rekordních 113 sportovců, což odpovídá účasti na hrách v Pekingu v roce 2022. K takto vysokému počtu výrazně přispívá fakt, že se na olympiádu kvalifikovaly oba hokejové výběry, tedy muži i ženy, což samo o sobě tvoří 48 reprezentantů. Zimní výprava bude dokonce o něco početnější než ta, která reprezentovala Českou republiku na letních hrách v Paříži.
Rozhodnutí o odměnách a podpoře olympioniků přichází v době, kdy se stát snaží vybalancovat své výdaje v režimu rozpočtového provizoria. Ministr Šťastný zdůraznil, že ocenění sportovců je důležitým signálem uznání jejich reprezentace a tvrdé přípravy. Vláda tak chce motivovat reprezentanty k co nejlepším výkonům v silné mezinárodní konkurenci.
Zatímco sportovci ladí formu na zimní klání, ministerstvo zahraničí se připravuje na zdlouhavý proces výběru nových diplomatů. Ministr Macinka věří, že nové obsazení ambasád zajistí jednotnou a čitelnou zahraniční politiku státu. Zrušení nominací v patnácti destinacích je vnímáno jako jasný signál, že nová vláda hodlá mít přímý vliv na personální obsazení klíčových postů v zahraničí.
Humanitární pomoc Ukrajině v podobě generátorů by měla být realizována v nejbližších dnech. I přes omezený rozpočet ministr Macinka věří, že desetimilionová investice pomůže zmírnit dopady energetické krize v nejvíce postižených oblastech. Pomoc je koordinována tak, aby byla co nejefektivnější a dorazila přímo tam, kde je v mrazivých měsících nejvíce potřeba.
Související
Vláda schválila schodek rozpočtu 310 miliard. Schválila růst platů ve veřejném sektoru, na obranu půjdou 2 % HDP
Vláda schválila rozpočet s deficitem 310 miliard. Je výrazně vyšší, než navrhl Fialův kabinet
Vláda ČR , Petr Macinka , válka na Ukrajině , olympiáda
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Česko pošle Ukrajině generátory. Vláda zastavila jmenování velvyslanců, olympionikům dá za medaile miliony
před 1 hodinou
Počasí v USA zabilo už 17 lidí, bez proudu jsou statisíce lidí. Kanada hlásí nejhorší sněžení za 60 let
před 2 hodinami
Vláda schválila schodek rozpočtu 310 miliard. Schválila růst platů ve veřejném sektoru, na obranu půjdou 2 % HDP
před 3 hodinami
Pavel nečekaně zrušil setkání nejvyšších ústavních činitelů na Hradě
před 4 hodinami
Jedna z nejbolestivějších kapitol tamní historie končí. Do Izraele se vrátily pozůstatky posledního rukojmího
před 4 hodinami
Vláda schválila rozpočet s deficitem 310 miliard. Je výrazně vyšší, než navrhl Fialův kabinet
před 5 hodinami
Na Hradě si nevšimli, že nevládne Fiala? Okamura se pustil do Pavla, rozpočet na obranu se zvyšovat nebude
před 6 hodinami
CNN: Mohutná armáda v rukou jednoho muže. Rozhodnutí Ťin-pchinga zahájit vyšetřování Jou-Sia je ohromující
před 7 hodinami
Klíčový přechod Rafáh se zatím neotevře. Izrael si stanovil podmínku
před 7 hodinami
Čína se otřásá v základech. Nejvýše postavený generál je vyšetřován pro špionáž pro USA
před 8 hodinami
Konec ruského plynu. EU schválila navzdory odporu Maďarska a Slovenska absolutní embargo
před 9 hodinami
Trump nechá zásah agentů v Minneapolisu prověřit. Naznačuje jejich stažení
před 10 hodinami
Venezuela se bouří. Mám dost příkazů přicházejících z Washingtonu, prohlásila Rodríguezová
před 10 hodinami
Česko čeká test stability. Za Pavlem na Hrad míří Okamura s Babišem a Macinkou
před 11 hodinami
Počasí v USA zabíjí. Masivní sněhová bouře za sebou nechává mrtvé i statisíce domácností bez proudu
včera
Policie vypátrala muže, který zaútočil na kancelář piráta Bartoše
včera
Nezastavitelný rychlobruslař Jílek. Vyhrál Světový pohár v rámci dlouhých tratí
včera
Exministr Lipavský uvažuje o vstupu do ODS
včera
Promlčeno. Za vraždu Mrázka nikdo pykat nebude, i když policie leccos tuší
včera
Další úspěšnou českou sbírku pro Ukrajinu chválí Pavel i slavný Brit
Přes 95 milionů korun již čeští občané vybrali na generátory pro Ukrajinu, která se po ruských útocích potýká s masivními výpadky dodávek energií během probíhající zimy. Občany ocenil prezident Petr Pavel či slavný britský komik.
Zdroj: Jan Hrabě