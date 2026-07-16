Česko zreviduje krizovou a obrannou legislativu, rozhodla vláda

Ministerstva vnitra a obrany prověří současné právní předpisy v oblasti krizové a obranné legislativy a navrhnou konkrétní změny zákonů vedoucí k větší flexibilitě a vyšší připravenosti státu čelit mimořádným událostem. Úkol do jednoho roku provést tuto revizi zákonů uložila vláda ministrům na pondělním zasedání. Projednala také připravené memorandum, které má podpořit výstavbu dalších malých modulárních reaktorů v Česku.
Babišova vláda se chystá splnit další bod ze svého programového prohlášení, kterým se zavázala provést revizi krizové a obranné legislativy. Úkol prověřit všechny související zákony a navrhnout jejich případné úpravy tak, aby byla zajištěna rychlá a efektivní reakce státu na možné krizové situace, ať už živelní pohromy, terorismus nebo třeba vnější ohrožení státu. Ministři obrany a vnitra dostali dvanáct měsíců na zmapování jednotlivých právních předpisů a návrh jejich případných změn.
Cílem je zajistit a udržet vysokou úroveň připravenosti České republiky na mimořádné situace, zejména posílit systém civilní ochrany obyvatelstva, krizového plánování a řízení, dobrovolného vojenského výcviku pro občany nebo posílit protivzdušnou obrany státu a podpořit výstavbu teritoriálních sil k plnění úkolů na území státu a k zajištění podpory hostitelským státem. Do přípravy změn budou přizvány i další relevantní subjekty krizového řízení, například kraje či vybrané obce, ale i zástupci hospodářské a podnikatelské sféry.
Vláda se zabývala také dalším rozvojem malých modulárních reaktorů v Česku. Na jejich výstavbě spolupracuje ČEZ se společností Rolls-Royce SMR Limited. Připravuje se výstavba prvního malého modulárního reaktoru v Temelíně, ale vláda má v úmyslu rozšířit tento program spolupráce i na další perspektivní lokality, na území České republiky, především v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, zejména v lokalitách elektráren Dětmarovice, Tušimice a dalších.
Příslušné Memorandum o porozumění o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro Program SMR v České republice podepíše první vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s britskou stranou u příležitosti své návštěvy Spojeného království.
Vláda projednala také několik návrhů na novelizaci zákonů. Kvůli nutnosti přenést do české legislativy změny v unijních směrnicích a nařízeních proto připravila návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví a návrh novely zákona o technických požadavcích na výrobky. Novelou zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech zase chce provést reorganizace organizační struktury resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí, která spočívá v začlenění zeměměřických a katastrálních inspektorátů do organizační struktury Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Cílem této změny je zvýšení efektivity a hospodárnosti výkonu státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí při zachování veškerých dosavadních funkcí a činností zeměměřických a katastrálních inspektorátů.
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Zdroj: Libor Novák