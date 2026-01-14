Cibule, parodie Klause i grimasy. Sněmovna se při jednání o důvěře mění v cirkus, pokračovat bude ve čtvrtek

Jednání o vyslovení důvěry nové vládě Andreje Babiše, kterou tvoří koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě, bude pokračovat třetím dnem. Ani dnes, po dvou dnech jednání, se k němu poslanci nedostali. Přestože má vládní tábor v dolní komoře pohodlnou většinu 108 hlasů, opozice se rozhodla proces maximálně protáhnout a zpestřit ho nezvyklými performance. Samotné hlasování se tak očekává nejdříve během čtvrtka, jelikož řečniště stále okupují kritici nového kabinetu.
Jedním z nejvýraznějších momentů dne byl výstup lidoveckého poslance Petra Hladíka. Ten nešetřil ostrou kritikou a prohlásil, že Andrej Babiš je pouhou loutkou v rukou „proruské SPD a dětinských Motoristů“.
Hladík navíc nečekaně změnil hlas a začal parodovat exprezidenta Václava Klause, aby zesměšnil ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), který je dlouholetým Klausovým spolupracovníkem. „V tom sebejájínkovství nejste tak dokonalý jako Václav Klaus,“ vzkázal Hladík Macinkovi hlasem připomínajícím bývalou hlavu státu.
Sám ministr zahraničí Petr Macinka se stal hvězdou sociálních sítí, ovšem z jiného důvodu. Kamery v sále ho totiž opakovaně zachytily, jak za zády hovořících kolegů u řečniště předvádí nejrůznější grimasy.
Ministr se u Hladíkovy parodie viditelně smál, jindy zase otáčel oči v sloup nebo ironicky zvedal palec. Tato „neverbální diplomacie“ šéfa české diplomacie okamžitě vyvolala vlnu komentářů a videí, která zaplavila internet.
Došlo i na filmové narážky. Pirátský poslanec Martin Šmída si k řečništi přinesl dvě cibule a sehrál scénu inspirovanou legendárním filmem Pelíšky. Na příkladu cibule z rodinné farmy a cibule z velkého agroholdingu demonstroval svůj názor na směřování nové vlády.
Podle Šmídy jde Babišův kabinet záměrně proti zájmům malých zemědělců a nahrává pouze velkým korporacím. „Jak odpovídá tato vláda, to bohužel víme,“ uzavřel své vystoupení s cibulí v ruce.
Vládní koalici nakonec došla s opoziční rétorikou trpělivost. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) sérii útoků přerušil s tím, že se „to nedá poslouchat“. Upozornil, že vláda byla jmenována teprve před necelým měsícem a opozice na ni útočí bez jakékoli šance nechat ji reálně pracovat.
Přes tyto přestřelky je téměř jisté, že kabinet důvěru získá, jelikož vládní poslanci drží jednotnou linii a jsou připraveni podpořit Andreje Babiše v jeho návratu do premiérského křesla.
Související
Armagedon, trafika Turkovi... Opozice před hlasováním o důvěře cupuje vládu
Sněmovna v obležení řečníků: Babišova vláda čeká na verdikt o důvěře, počká si na něj hodiny
Poslanecká sněmovna , Vláda ČR
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Cibule, parodie Klause i grimasy. Sněmovna se při jednání o důvěře mění v cirkus, pokračovat bude ve čtvrtek
před 2 hodinami
Washington a Kodaň se na budoucnosti Grónska neshodly, jednání netrvalo ani hodinu
před 3 hodinami
Delegace dorazily do Washingtonu. Jednání o Grónsku začíná
před 4 hodinami
Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí
před 6 hodinami
Napětí na Blízkém východě roste: USA stahují lidi ze základny v Kataru, Arabové se snaží odvrátit válku
před 7 hodinami
Julie Tymošenková čelí obvinění z korupce. Měla se pokusit rozbít vládu Zelenského
před 7 hodinami
Neznám ho, ale bude problém. Trump se nevybíravě pustil do premiéra Grónska
před 9 hodinami
Armagedon, trafika Turkovi... Opozice před hlasováním o důvěře cupuje vládu
před 9 hodinami
Trump trvá na ovládnutí Grónska: Cokoliv jiného než kontrola USA je nepřijatelné
před 10 hodinami
Počasí přispěchá s další ledovkou. Nebezpečí pomine zítra
před 10 hodinami
Strach v Arktidě: Gróňané se děsí budoucnosti pod nadvládou Donalda Trumpa
před 11 hodinami
Dál protestujte, pomoc je na cestě, vzkázal Trump demonstrujícím Íráncům
před 12 hodinami
Bez proudu, vody a tepla v -19. Život v Kyjevě se stává nesnesitelným
před 13 hodinami
Sněmovna v obležení řečníků: Babišova vláda čeká na verdikt o důvěře, počká si na něj hodiny
před 13 hodinami
Islámská republika v krizi: Režim umírá pomalu, ale ke konci má ještě daleko
před 14 hodinami
Rozpad celého státu nebo zhroucení do občanské války. Expert popsal, co se může dál dít v Íránu
před 14 hodinami
2400 mrtvých v Íránu. Teherán dnes plánuje popravovat demonstranty, Trump hrozí tvrdou odplatou
před 16 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Mrznout má hlavně v noci, teplejší bude sobota
včera
Britská královna Camilla poprvé popsala napadení ve vlaku
včera
Babišova vláda určila nové zmocněnce. Turek se musí spokojit s dočasným řešením
Vláda premiéra Andreje Babiš (ANO), která od dnešního dne žádá Sněmovnu o důvěru, se zavázala mimo jiné zaměřit se systematicky na podporu duševního zdraví obyvatelstva. Klíčovým nástrojem pro koordinaci a dohled nad touto agendou se stane Rada vlády pro duševní zdraví, o jejímž ustavení rozhodl kabinet na pondělním zasedání. Vláda také jmenovala nové zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a pro umělou inteligenci a schválila návrh novely zákona o podpoře bydlení, která má zpřesnit pravidla pro poskytování poradenství osobám v bytové nouzi.
Zdroj: Jan Hrabě