Další úspěšnou českou sbírku pro Ukrajinu chválí Pavel i slavný Brit

25. ledna 2026 17:07

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Přes 95 milionů korun již čeští občané vybrali na generátory pro Ukrajinu, která se po ruských útocích potýká s masivními výpadky dodávek energií během probíhající zimy. Občany ocenil prezident Petr Pavel či slavný britský komik. 

Organizace Dárek pro Putina, která spolupracuje s ukrajinskou ambasádou a z darů nakupuje především zbraně pro Ukrajinu, v neděli informovala, že ve sbírce na nákup generátorů pro Kyjev shromáždila již více než 95 milionů korun. Na sociální síti X na informaci reagoval prezident Pavel.

"Jsem na vás všechny, kteří přispíváte a pro které solidarita není abstraktním pojmem, neskutečně hrdý. V naší zemi je obrovské množství slušných a obdivuhodných lidí. Jen nejsou za běžných okolností tolik vidět a slyšet. Tady vidět jste a já vám za to moc děkuji," napsala hlava státu.

Čechy za sbírku na generátory již v sobotu pochválil John Cleese, britský herec a komik, jeden z šesti členů komediální skupiny Monty Python. "Češi, děkuji vám," uvedl na již zmíněné sociální síti. 

Rusové při útocích na Ukrajinu cílí na energetiku, což vede k výpadkům dodávek energií. Například při sobotním úderu došlo k poškození kritické městské infrastruktury v Kyjevě, takže se zhruba 6000 budov ocitlo bez vytápění. Na Ukrajině přitom momentálně panují teploty pod bodem mrazu.

"Venku -10. Doma nejde elektřina ani topení. Protože Putin se rozhodl spáchat genocidu na Ukrajincích. Chce zlomit naši vůli. Ale neuspěje. Protože v tom nejsme sami," sdělil bývalý ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis, když děkoval Čechům za příspěvky na pomoc Ukrajině. 

Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři roky. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.

Petr Pavel

Pavel připustil, že bude uvažovat o další prezidentské kandidatuře

Prezident Petr Pavel naznačil, že bude znovu kandidovat do funkce prezidenta. Navázal by tak na své předchůdce Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana, protože všichni působili na Pražském hradě po dobu dvou funkčních období. Příští prezidentské volby se uskuteční přesně za dva roky v lednu 2028.  

