Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO

Volební zemětřesení v Maďarsku, které po šestnácti letech odstavilo od moci Viktora Orbána, vyvolalo okamžitou odezvu i na české politické scéně. Tuzemští představitelé napříč politickým spektrem sledují nástup opoziční strany Tisza k ústavní většině s velkým zájmem. Podle mnoha z nich se jedná o historický zlom, který ovlivní dynamiku v celém středoevropském regionu.
Bývalý český premiér Petr Fiala označil výsledek za dobrou zprávu nejen pro Maďarsko, ale pro celou Evropu. Ve svém vyjádření na platformě X zdůraznil, že rozhodnutí voličů vnímá jako signál možného ústupu populismu ve střední Evropě. Podle Fialy představuje tato změna naději na novou politickou kulturu v regionu po dlouhé éře dominance strany Fidesz.
Prezident Petr Pavel poznamenal, že samotná vysoká volební účast je velkým vítězstvím demokracie. Ačkoliv nechtěl průběžná čísla detailně komentovat, vyjádřil naději v co nejlepší budoucí vztahy Maďarska s Českem i ostatními spojenci. Podle prezidenta nyní po vyhraněných volbách přijde čas na reálnou práci v rámci Evropské unie i NATO, která na novou vládu nepočká.
Podobně optimisticky se vyjádřil předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který věří v návrat Maďarska k hodnotám právního státu. Podle jeho názoru si země zvolila cestu, která bude více podporovat budoucnost mladých lidí a demokratické principy. Lídři českých opozičních stran výsledek rovněž přivítali jako krok směrem k obnově demokracie u našich sousedů.
Ministr zahraničí Petr Macinka připustil, že Česko ve Viktoru Orbánovi ztratilo v Evropské unii dosavadního spojence. Zároveň však zdůraznil, že pro konzervativní politiku nemusí být tento výsledek nutně špatnou zprávou a s nastupující maďarskou vládou chce budovat nadstandardní vztahy. Prioritou pro českou diplomacii zůstává pokračování evropské spolupráce.
Zástupci hnutí ANO vidí příčinu Orbánovy porážky pragmaticky. Vicepremiér Karel Havlíček poblahopřál Péteru Magyarovi k přesvědčivému úspěchu, ale dodal, že po šestnácti letech u moci v Maďarsku zafungovala především „únava materiálu“. Voliči se podle něj po tak dlouhé době jednoduše rozhodli pro změnu tváří i stylu vládnutí.
Samotný Viktor Orbán již přiznal, že výsledek voleb je pro jeho stranu Fidesz bolestný, ale jasný. Šéf vítězné strany Tisza Péter Magyar potvrdil, že mu dosavadní premiér k vítězství osobně poblahopřál. Pro Maďarsko nyní končí jedna dlouhá politická kapitola a začíná období, od kterého si čeští politici slibují především konstruktivnější partnerství v rámci Visegrádské skupiny i celé Evropy.
Bílý dům oficiálně odhalil ambiciózní plány na výstavbu monumentálního vítězného oblouku, který má vyrůst přímo v hlavním městě Spojených států. Projekt, pro nějž se vžil název „Arc de Trump", představil sám prezident Donald Trump. Ten neskrývá nadšení a na sociálních sítích uvedl, že půjde o největší a nejkrásnější triumfální oblouk na celém světě, který bude sloužit Američanům po mnoho nadcházejících desetiletí.
Zdroj: Libor Novák