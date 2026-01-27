Diskreditace před zahraničními partnery i světovými médii. Jak Macinka ve zprávách vyhrožoval Pavlovi?

Obsah textových zpráv mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a poradcem prezidenta Petrem Kolářem obsahuje několik rovin, které hlava státu interpretuje jako pokus o vydírání. Prvním zásadním prvkem je přímá podmíněnost prezidentova „klidu“ jmenováním Filipa Turka do čela Ministerstva životního prostředí. Macinka explicitně píše, že prezident může získat klid pouze v případě, že tento personální požadavek splní, zatímco v opačném případě hrozí „spálením mostů“ a vytvořením extrémního konfliktu, který nemá v české politologii obdoby.

Další rovina nátlaku se soustředí na mezinárodní diskreditaci hlavy státu. Ministr ve zprávách stanovuje jasné časové ultimátum do středy, kdy odlétá na jednání do Bruselu. Vyhrožuje, že pokud prezident do té doby neustoupí, využije svá setkání s nejvýznamnějšími zahraničními partnery a světovými médii k tomu, aby o situaci informoval způsobem, jehož důsledky prezidenta „velice překvapí“. Tento postup naznačuje záměrné zneužití diplomatických kanálů k osobnímu a politickému boji proti vlastnímu prezidentovi.

Mimořádně závažným bodem je pak zneužití tématu vojenské pomoci Ukrajině jako nástroje nátlaku. Macinka dává do přímé souvislosti zablokování dodávek letounů L-159 s prezidentovým postojem a jeho dřívějšími mediálními výroky. Ve zprávách uvádí, že by mohl politickou podporu pro tuto pomoc vyjednat, ale kvůli prezidentovu chování to již udělat nehodlá. Tuto interpretaci událostí, která má vykreslit Petra Pavla jako viníka zmaru vojenské pomoci, plánuje ministr šířit v zahraničí, což lze vnímat jako formu zastrašování skrze poškozování reputace u spojenců.

Vyděračský charakter komunikace podtrhuje i stupňující se agresivita a používání ultimátních formulací. Macinka otevřeně píše o připravenosti bojovat proti prezidentovi „brutálně a bez skrupulí“ a o odhodlání učinit „maximalistické kroky až do posledního detailu“. Samotný fakt, že ministr ve své zprávě sice zmiňuje, že prezident se nenechá vydírat, ale vzápětí dodává, že „buď bude možné vše, anebo nebude možné nic“, potvrzuje, že si byl konfrontační a nátlakové povahy svého textu plně vědom.

Závěrečná část komunikace pak ukazuje, že Macinka vnímá své výhrůžky jako „vůli se dohodnout“, přičemž varuje, že čas na toto „uklidnění“ vyprší právě v den jeho odletu do Bruselu. Tato kombinace hrozeb mezinárodní ostudou, zablokováním strategické vojenské pomoci a osobními útoky na prezidentův úsudek tvoří ucelený obraz nátlakového jednání. SMS zprávy podle Pavla nyní prozkoumají právníci a bezpečnostní složky, aby určili, zda došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.

