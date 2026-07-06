Dluhopisy Republiky jsou žádané. Lidem zbývají poslední hodiny na úhradu

Velký je podle ministerstva financí zájem českých občanů o Dluhopisy Republiky. Tento týden ale nastává důležitá chvíle. Objednané dluhopisy je totiž nutné uhradit nejpozději do úterý 7. července 2026. Upozornilo na to ministerstvo v tiskové zprávě.
V neděli 28. června 2026 skončilo první upisovací období a s tím možnost podat žádost o úpis státních dluhopisů. Možnost objednat bezplatně prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na webu dluhopisy.gov.cz využily desítky tisíc občanů. Vysoký zájem v prvním upisovacím období potvrdil, že Dluhopis Republiky zůstává atraktivním a důvěryhodným investičním nástrojem pro širokou veřejnost. Celková výše objednaných dluhopisů dosáhla zhruba 80 miliard korun.
Cenu úpisu pořizovaných státních dluhopisů je nyní nutné uhradit. V případě podání žádosti o úpis prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu je cena úpisu hrazena na platební účet Ministerstva financí. Pokud byla žádost o úpis podána prostřednictvím jednoho ze smluvních distributorů (Česká spořitelna nebo Československá obchodní banka), hradí se cena úpisu na platební účet příslušného distributora.
Peněžní prostředky musí být na platebních účtech pro účely úpisu státních dluhopisů připsány nejpozději do úterý 7. července 2026 ve výši uvedené v žádosti o úpis státních dluhopisů. Cenu úpisu pořizovaných státních dluhopisů je možné uhradit více než jednou platbou, avšak celková částka připsaná do uvedeného termínu úhrady na platební účet nesmí být nižší než cena úpisu pořizovaných státních dluhopisů uvedená v příslušné žádosti o úpis. Ministerstvo financí doporučuje nenechávat platbu zcela na poslední chvíli i proto, že před tímto datem je víkend a dva státní svátky.
Před odesláním platebního příkazu je třeba zkontrolovat, že jsou uvedeny veškeré náležitosti potřebné pro spárování platby s příslušnou žádostí o úpis (např. variabilní symbol). Nebude-li platba obsahovat informace potřebné pro spárování nebo nedojde-li k připsání ceny úpisu na platební účet do 7. července 2026 v plné výši, pozbude žádost o úpis účinnosti a peníze budou vráceny na platební účet odesilatele. Elektronický přístup samozřejmě nabízí variantu jednoduché platby prostřednictvím QR kódu.
Stav objednávky lze ověřit v prostředí elektronického přístupu ke správě majetkového účtu pod horizontální záložkou Požadavky, kde se u řádně uhrazených a spárovaných žádostí o úpis státních dluhopisů ve sloupci Stav požadavku objeví stav Zaplaceno.
Pod záložkou Požadavky jsou rovněž dostupné platební údaje pro provedení úhrady ceny úpisu k příslušné Žádosti o úpis státních dluhopisů podané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu a informace kolik upisovatel již uhradil a kolik mu zbývá doplatit, aby byl požadavek na úpis státních dluhopisů považován za platný a plně uhrazený. Pro zobrazení těchto údajů je nutné rozkliknout příslušný požadavek na úpis ve sloupci Druh požadavku.
Samotná emise Dluhopisu Republiky proběhne dle plánu 15. července 2026. V tento den bude také Ministerstvo financí informovat o konečné výši uhrazených dluhopisů včetně rozdělení na jednotlivé typy a o dalších statistikách.
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Zdroj: Libor Novák