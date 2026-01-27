DOKUMENT: Plné znění SMS konverzace Petra Macinky s Petrem Kolářem

Libor Novák

27. ledna 2026 13:33

Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády
Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Server EuroZprávy.cz zveřejňuje tištěný přepis SMS zpráv, které od ministra zahraničí Petra Macinky podle Pražského Hradu obdržel poradce prezidenta Petra Pavla Petr Kolář. Text byl redakčně doplněn o diakritiku a byly z něj smazány emotikony, jiné redakční zásahy do zveřejněných SMS zpráv neproběhly.

Zpráva od Petra Macinky (včera 21:07) 

Dobrý večer. To se nám to dneska nějak nevydařilo. Rozhodně nebyl záměr na Hrad nepřijít...

Na druhou stranu já teď stojím před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem. Myslím, že by to měl vědět. Může získat klid, když já budu mít Turka na MZP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě.

Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis...

Ve středu jedu do Bruselu, kde budu mít zásadní schůzky. Do té doby bych potřeboval vědět, na čem jsem, protože budu mluvit jak s nejvýznamnějšími zahraničními partnery, tak i s největšími zahraničními médii. Co jim budu oznamovat, má nyní pan prezident poslední možnost významně ovlivnit. Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MZP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho).

Rozumím tomu, jak moc ho to irituje a štve. Mě ale taky. Beru to už osobně...

P.S.: ad L-159 pro Ukrajince – jediný důvod, proč je nedostanou, je, že o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médií. Já bych o tom Tomia možná přesvědčil (tak jako jsem s ním mluvil o muniční iniciativě). Jenže teď už to není možné. I tuto pravdu se může leckdo (ve středu) dozvědět.

Moc držím panu prezidentovi palce, aby se rozhodl správně. Mějte se fajn. P.M.

Odpověď Petra Koláře (0:00):

Dobrý večer. Váš vzkaz vyřídím. Dost by mě ale překvapilo, kdyby pan prezident změnil názor. Jak ho znám, má pro boj ve složitém terénu poměrně vyvinutý cit. Tak uvidíme.

Reakce Petra Macinky (dnes 0:32):

Děkuji. S tím citem si nejsem jist. Prezident dělá emocionální chyby... Nejsem si jist, zda dostatečně chápe, že už není vojákem, ale že se stal politikem. No uvidíme. Šanci stále má. Pak už bojovat nebude mít s kým ani čím.

Jsem plně odhodlán, neustoupí-li, učinit maximalistické kroky až do posledního možného detailu.

Stále si myslím, že to není nutné, protože skutečný a nebezpečný nepřítel je venku a je velmi hloupé si ho vytvářet doma. Já s tím nezačal...

Na druhou stranu politicky – jste velký tak, jak je velký váš protivník. Takže já jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma. Bez skrupulí.

Ale znovu opakuji, nemusí to být. Čas na uklidnění situace vyprší ve středu. Já si rozhodně nenechám ujít příležitost, kterou mám před sebou.

Berte to, prosím, ode mě jako vůli se dohodnout. Kdybych ji neměl, toto bych vám ani neavizoval a rovnou bych učinil, co se mi učinit naskýtá...

Odpověď Petr Koláře (0:38):

Pane ministře, nebudu už raději reagovat. Konejte, jak uznáte za vhodné. Dobrou noc.

Závěr Petra Macinky (0:41):

Dobrou noc i vám. 

Aktualizováno před 1 minutou

Zdroj: Libor Novák

