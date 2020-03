Dopravní krize kvůli koronaviru? Na řadě tras jsme zůstali jako „poslední mohykán", říká pro EZ mluvčí RegioJetu

K omezení musel přistoupit i jeden z největších tuzemských dopravců – společnost RegioJet. „Provoz našich spojů jsme přizpůsobili tomu, aby i v této situaci jsme byli schopni nabídnout základní a bezpečnou dopravu těm, kdo se i v této situaci potřebují na klíčových trasách někam dostat. To je naše priorita a bereme to jako něco, co máme i v této situaci povinnost pro veřejnost zajistit, přestože se jedná i o spoje, které nejsou nijak dotovány a jezdí na komerční riziko,“ vysvětluje pro EuroZprávy.cz mluvčí firmy Aleš Ondrůj.

Vlaky RegioJet aktuálně jezdí tak, aby zajistily alespoň základní rozsah spojení pro ty, kdo musí z nějakého důvodu cestovat. „To stejné platí také o autobusových spojích, které i nadále budou zajišťovat základní spojení jednotlivých měst. Dá se říci, že na řadě autobusových tras jsme zůstali jako pomyslný „poslední mohykán", který stále pro cestující jezdí,“ popisuje pro EuroZprávy.cz Ondrůj.

Vlaky a autobusy jezdí v době koronakrize poloprázdné. Zájem o cestování je kvůli obavám z nákazy v kombinaci se zákazem vycházení na minimu - a tomu odpovídá rozsah spojení. „Jezdí skutečně jenom ti cestující, kteří z nějakého nevyhnutelného důvodu musí. U vlakových spojů se proto snažíme zbývající poptávku po cestování koncentrovat do časů ranní a odpolední špičky - což znamená, že ráno pojede spoj v každém směru a stejně tak odpoledne,“ řekl ke změně jízdního řádu mluvčí s tím, že během víkendové špičky, tedy od pátku do pondělí, jsou vlaky posíleny o další pár posilových spojů.

U autobusů pojedou spoje tak, aby také byl zachován základní rozsah spojení mezi jednotlivými městy několikrát denně v obou směrech. I v tomto případě tedy spoje jezdí v časech, kdy musí cestovat nejvíce cestujících. Autobusy RegioJet tak většinou jezdí v rozsahu 2 až 5 spojů denně v každém směru.

Přestože došlo k výraznému omezení, mají podle něj spoje dostatečnou kapacitu tak, aby odvezly všechny cestující, kteří budou potřebovat cestovat. „V případě poptávky jsme u vlaků připraveni nasadit posilové vozy a u autobusových spojů posilové autobusy. Pokud by se ukázala naopak potřeba zavedení dalších spojů, jsme připraveni je znovu zavést,“ říká mluvčí RegioJetu,

Ti, kdo musí vlakem či autobusem cestovat, ale prý mohou být v klidu. „Ve vlakových spojích a také v autobusech garantujeme cestujícím dostatek místa tak, aby se minimalizoval vzájemný kontakt,“ uklidňuje Ondrůj. Rezervační systém je upraven, aby cestující usazoval tak, že ve vlaku budou mít kolem sebe 2 metry místa, skupiny dostanou vlastní kupé. V autobuse pak mají cestující od sebe odstup nejméně 1,7 metru přes uličku. „Takto jsme upravili cestování již před dvěma týdny,“ řekl nám Ondrůj.

Po dohodě s objednatelem, kterým je ministerstvo dopravy, provozuje RegioJet rychlíkové spoje na trase Brno - Přerov - Ostrava - Bohumín a zpět. Aktuálně na ní nejede celkem 8 spojů v každém směru z celkových sedmnácti s tím, že hodinový interval spojů je zachován v ranní a odpolední špičce; jinak jezdí spoje v dvouhodinovém intervalu. První ranní spoje v obou směrech s odjezdem kolem 5.00 hodiny a poslední dva večerní spoje v obou směrech s odjezdem z Brna a z Bohumína po 19.00 a 20.00 hodině jsou zrušeny.

„Všechna opatření jsou dočasná a samozřejmě předpokládáme, že ihned, jakmile to bude možné, obnovíme provoz původních spojů a také rozsah nabízených služeb,“ ujišťuje Ondrůj.

Zároveň ale dodává, že pro nestátní dopravce je zvládnutí aktuální situace kritickou ekonomickou výzvou. „Na rozdíl od Českých drah na provoz většiny spojů nedostáváme žádné dotace a u dotovaných spojů, jejichž provoz byl vysoutěžen v tzv. rozstřelu MD (například rychlíky Brno – Bohumín), pokrývají díky úsporám veřejných výdajů dotace jen kolem 50 % nákladů. Na vše ostatní si musíme vydělat z tržeb za jízdné, což je v této situaci absolutně nereálné a provoz zajišťujeme především z důvodu, aby bylo zajištěno alespoň nějaké spojení pro ty, kdo musí cestovat,“ vysvětluje.

To, že stát přichází s plošným řešením pomoci postiženým firmám - jako je například tzv. Kurzarbeit, je ale podle něj vhodné opatření. „To je cesta, kterou zvolilo například Rakousko, a osvědčila se také v Německu v průběhu ekonomické krize. Jestliže se stát bude podílet na financování mezd zaměstnanců, kteří museli kvůli omezení provozu firem zůstat doma, je to nejlepší cesta jak v této kritické situaci ochránit co nejvíce pracovních míst,“ dodává pro EuroZprávy.cz Ondrůj.

Nízký počet cestujících potvrdili i další dopravci. Například společnost Leo Express zaznamenala během současné koronavirové krize ztráty v řádu desítek milionů korun. Firma od minulého týdne stáhla z provozu 75 procent spojů. Opatření potrvá minimálně do 7. dubna.