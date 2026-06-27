Drama kvůli dětem v rozpáleném autě. Hasiči museli rozbít okénko

Policisté se takových případů obávali a s ohledem na předpověď počasí před nimi varovali. Přesto v pátek vyjížděly záchranné složky v Praze k případu, kdy v autě navzdory obrovskému horku zůstaly dvě děti. Nezletilí nakonec skončili v péči přivolaných záchranářů.
O případu informovali pražští hasiči. "V ulici U Děkanky zasahovali hasiči ze stanice Sokolská u dvou nezletilých osob, které zůstaly zamčené v osobním vozidle. Hasiči na místě rozbili jedno boční okno a osoby následně předali do péče ZZS," uvedli na sociální síti X.
"Upozorňujeme, že takto vysoké teploty mohou teplotu v autě zvýšit během chvíle o desítky stupňů. To může být velice nebezpečné jak pro dospělé osoby, tak i pro děti nebo domácí mazlíčky," dodali požárníci.
Policisté přišli s podobným varováním už před několika dny. Lidé by podle nich neměli zapomínat, že uzavřené vozidlo se během pouhých několika minut může proměnit v nebezpečnou past, protože teplota uvnitř auta stoupá velmi rychle a může dosáhnout život ohrožujících hodnot.
"Nikdy nenechávejte v zaparkovaném vozidle děti, domácí mazlíčky, seniory nebo osoby se zdravotním omezením. Ani pootevřené okénko nezajistí dostatečné ochlazení. Již po několika minutách může dojít k přehřátí organismu, kolapsu nebo vážným zdravotním komplikacím," připomněla policie na facebooku.
Podle strážců zákona by lidé neměli váhat s tísňovým voláním na linku 158 či 112, pokud ve vozidle spatří osobu jevící známky přehřátí. "Před odchodem od vozidla vždy zkontrolujte zadní sedadla. Chvilka nepozornosti může mít tragické následky," dodala policie.
Vysoké teploty představují zátěž na lidský organismus, hrozí přehřátí či dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
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Zdroj: Libor Novák