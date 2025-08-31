Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. srpna 2025 19:02

Záchranná služba, ilustrační fotografie.
Záchranná služba, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Královéhradecká krajská záchranka informovala o neobvyklém případu, kdy její příslušníci zachraňovali život těhotné ženy se srdeční zástavou a jejího ještě nenarozeného dítěte. A byli úspěšní, což je to vůbec nejdůležitější. 

K případu došlo již před dvěma měsíci, konkrétně v sobotu 28. června. Posádce Ondřeje Mrňávka toho dne večer přišla zpráva o těhotné ženě v bezvědomí a krátce před porodem. Sanitka dorazila na místo po čtyřech minutách od oznámení. Ukázalo se, že u pacientky došlo k závažné srdeční arytmii a zástavě krevního oběhu. 

Srdce ženy se však zprvu nedařilo rozběhnout. "Hlavou mi běželo, že pacientku musíme co nejdřív dostat do nemocnice. S každou minutou resuscitace bylo dítě ohroženější," popsal lékař Mrňávek situaci. Činnost srdce se podařilo obnovit po 17 minutách resuscitace. Mezitím se v královéhradecké fakultní nemocnici připravovali na porod císařským řezem. Nakonec přišla na svět zdravá holčička. 

"Když jsem viděl, že to dopadlo dobře, rozklepaly se mi ruce i nohy a měl jsem slzy v očích. To se mi ještě nestalo," svěřil se Mrňávek a zdůraznil zásluhy celého týmu. "Srdeční zástavy v pokročilém stupni těhotenství jsou nejen extrémně raritní, ale obvykle končí tragicky. Na úctyhodný výkon našich posádek a způsob vedení resuscitace jsme opravdu hrdí," dodal doktor Anatolij Truhlář. 

Už druhý den byla pacientka probuzena z umělého spánku a odpojena od umělé plicní ventilace. Následně prošla řadou speciálních vyšetření a postupně se zotavovala. Pro případ opakování srdeční arytmie ji do budoucna chrání implantovaný defibrilátor. Ženě i miminku se daří dobře. 

"Jako šťastná maminka chci poděkovat všem, co se podíleli na tak rychlé záchraně mě samotné i dcery Lucinky. Nebýt rychlosti sanitky, souhry doktorů při oživování a odbornému císařskému řezu, mohly jsme být jen smutnou vzpomínkou," svěřila se zachráněná rodička.

Zmínila, že se vše dozvěděla až po probuzení z kómatu. "Rehabilitační proces mi rychle pomohl k návratu do běžného života. Již po dvou týdnech jsem byla doma. Dostala jsem defibrilátor, aby se situace již nikdy neopakovala. Po 2 měsících se mi krátkodobá paměť už téměř obnovila na původní stav. Lucinka má přes 5 kg a maminka musí zase přes 5 kg zhubnout. Jsme moc rádi na světě a připadá nám to jen jako dávná vzpomínka se šťastným koncem," dodala. 

záchranáři Záchranná služba porody děti

