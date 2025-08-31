Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě

Královéhradecká krajská záchranka informovala o neobvyklém případu, kdy její příslušníci zachraňovali život těhotné ženy se srdeční zástavou a jejího ještě nenarozeného dítěte. A byli úspěšní, což je to vůbec nejdůležitější.
K případu došlo již před dvěma měsíci, konkrétně v sobotu 28. června. Posádce Ondřeje Mrňávka toho dne večer přišla zpráva o těhotné ženě v bezvědomí a krátce před porodem. Sanitka dorazila na místo po čtyřech minutách od oznámení. Ukázalo se, že u pacientky došlo k závažné srdeční arytmii a zástavě krevního oběhu.
Srdce ženy se však zprvu nedařilo rozběhnout. "Hlavou mi běželo, že pacientku musíme co nejdřív dostat do nemocnice. S každou minutou resuscitace bylo dítě ohroženější," popsal lékař Mrňávek situaci. Činnost srdce se podařilo obnovit po 17 minutách resuscitace. Mezitím se v královéhradecké fakultní nemocnici připravovali na porod císařským řezem. Nakonec přišla na svět zdravá holčička.
"Když jsem viděl, že to dopadlo dobře, rozklepaly se mi ruce i nohy a měl jsem slzy v očích. To se mi ještě nestalo," svěřil se Mrňávek a zdůraznil zásluhy celého týmu. "Srdeční zástavy v pokročilém stupni těhotenství jsou nejen extrémně raritní, ale obvykle končí tragicky. Na úctyhodný výkon našich posádek a způsob vedení resuscitace jsme opravdu hrdí," dodal doktor Anatolij Truhlář.
Už druhý den byla pacientka probuzena z umělého spánku a odpojena od umělé plicní ventilace. Následně prošla řadou speciálních vyšetření a postupně se zotavovala. Pro případ opakování srdeční arytmie ji do budoucna chrání implantovaný defibrilátor. Ženě i miminku se daří dobře.
"Jako šťastná maminka chci poděkovat všem, co se podíleli na tak rychlé záchraně mě samotné i dcery Lucinky. Nebýt rychlosti sanitky, souhry doktorů při oživování a odbornému císařskému řezu, mohly jsme být jen smutnou vzpomínkou," svěřila se zachráněná rodička.
Zmínila, že se vše dozvěděla až po probuzení z kómatu. "Rehabilitační proces mi rychle pomohl k návratu do běžného života. Již po dvou týdnech jsem byla doma. Dostala jsem defibrilátor, aby se situace již nikdy neopakovala. Po 2 měsících se mi krátkodobá paměť už téměř obnovila na původní stav. Lucinka má přes 5 kg a maminka musí zase přes 5 kg zhubnout. Jsme moc rádi na světě a připadá nám to jen jako dávná vzpomínka se šťastným koncem," dodala.
Související
Nevídaná nehoda na Bruntálsku má vážné následky. Na auto spadl obráběcí stroj
Další prázdninová tragédie. Hoch zemřel po pádu ze střechy továrny
záchranáři , Záchranná služba , porody , děti
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě
před 1 hodinou
Máte ještě měsíc. Lidé stále mohou poslat žádost, která se týká důchodů
před 2 hodinami
Padl trest za přípravu útoku na koncert Taylor Swift ve Vídni. Mladík se přiznal
před 3 hodinami
Policie vyloučila cizí zavinění u smrti hrdiny úspěšného dokumentu
před 4 hodinami
Konec UHO a odporných rozvařených tresek. Školní jídelny mohou odstartovat revoluci a zachránit zdraví dětí
před 6 hodinami
Americká cla si vybírají daň. Česká pošta přestala přijímat některé zásilky
před 7 hodinami
Rybář nevěřil svým očím. V Chorvatsku útočil žralok
před 8 hodinami
Piráti se chystají zahájit ostrou kampaň. Do voleb půjdou poprvé bez Bartoše jako lídra
před 9 hodinami
Na chatu, na Mácháč nebo do Jugošky. Takové byly dovolené za socialismu
před 9 hodinami
Putin se vyrovná Trumpovi. V Benátkách má premiéru film o ruském prezidentovi
před 10 hodinami
Nastává dílčí změna ohledně důchodů. Jednu agendu přebírá ministerstvo vnitra
před 11 hodinami
PŘEHLED: Nový školní rok klepe na dveře. Víme, kdy bude volno i vysvědčení
před 12 hodinami
Počasí příští týden: Letní teploty vydrží, tropů se ale nedočkáme
včera
Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná
včera
Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně
včera
Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy
včera
Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu
včera
Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur
včera
Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii
včera
Nemáme na souši co dělat? Vědci díky freediverům zjišťují, že člověk by možná měl žít v moři
Významní freediveři, kteří překonávají lidské limity, mění pohled vědců na naši biologii a dokazují, že lidské tělo je lépe uzpůsobeno pro potápění, než se dříve předpokládalo. Někteří badatelé dokonce tvrdí, že člověk je od přírody předurčen k životu v moři, podobně jako vydra.
Zdroj: Libor Novák