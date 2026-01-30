Důchodci mají slevy rádi, takže jim lákavě znějí informace o průkazech, které by jim je zajistily. Tuzemské úřady si toho všimly a přišly s vysvětlením, že samy žádné takové průkazy nevydávají.
Podle správy sociálního zabezpečení se v poslední době objevila řada článků o "zázračné" kartičce se spoustou výhod a bonusů pro důchodce, kterým pomůže k velkým finančním úsporám či slevám na léky, potraviny nebo knihy. "Většina těchto článků ovšem vychází ze zdrojů, které se týkají tzv. průkazu důchodce vydávaného v Polsku," upozornila ČSSZ.
Vzápětí zdůraznila, že žádný univerzální průkaz důchodce v Česku neexistuje. "O přiznání důchodu ČSSZ své klienty informuje zasláním příslušného rozhodnutí o přiznání důchodu. Potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši vydává v případě potřeby a na vyžádání kterákoliv okresní správa sociálního zabezpečení," zmínil úřad s tím, že rozhodnutí posílá poštou či prostřednictvím datové schránky.
Správa podotkla, že v Česku sice existují různé karty a doklady prokazující status důchodce nebo seniora, které umožňují získání nejrůznějších slev, ale žádnou z nich nevydává ČSSZ.
"Nejznámější jsou PID karta, Senior Pas pro slevy v ČR/SR a na vlaky v ČR je to In Karta s aplikací IN 50 pro důchodce. Pro prokázání nároku na bezplatnou MHD v Praze od 65 let stačí i běžný OP, pas nebo jiný průkaz s fotografií a datem narození," dodal úřad.
Související
Výplata některých důchodů od ledna zdraží. Nemusí přitom stát ani korunu
Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak
důchody , Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) , důchodci, senioři
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Důchodci a slevy. Žádné speciální průkazy nevydáváme, upozornila ČSSZ
před 53 minutami
Metro po víkendu přestane stavět v jedné ze stanic. Začne rekonstrukce
před 1 hodinou
Česko vysílá sportovce na olympiádu. V Miláně a Cortině d´Ampezzo jich bude 113
před 2 hodinami
Nové pravidlo od února. Tuzemská IKEA upozornila zákazníky na změnu
před 3 hodinami
Chybovali Pavel i Macinka, domnívá se exprezident Zeman
před 3 hodinami
Zimní počasí se vrátilo. Meteorologové odhalili, kde všude napadl sníh
před 4 hodinami
Policie hledá matku dvou chlapců. V pondělí odjela do Prahy a nevrátila se
před 5 hodinami
Dal Trump Číně do rukou „dokonalý manuál“ proti Tchaj-wanu?
před 6 hodinami
Bezpečnostní záruky mohou Ukrajině uškodit, varuje uznávaný analytik
před 6 hodinami
Pavel se chce sejít s Babišem. Macinku na Hrad nepozval
před 7 hodinami
Trump varuje Írán: Ukončete jaderný program a potlačování protestů, nebo poznáte sílu amerického námořnictva
před 8 hodinami
Trump nominuje Kevina Warshe na post příštího předsedy Fedu
před 9 hodinami
Írán zahnaný do kouta: Jaká bude odpověď režimu na americké lodě?
před 9 hodinami
Zelenskyj potvrdil, že v noci nedošlo k žádným ruským útokům na energetickou infrastrukturu
před 10 hodinami
Ukrajina bude v roce 2027 připravena na vstup do EU, potvrdil Zelenskyj. Putina pozval do Kyjeva
před 11 hodinami
Separatisté chtějí rozpůlit Kanadu. Tajně se schází s Trumpovými lidmi
před 13 hodinami
USA zazdí další summit NATO. Po Rubiovi na něj nepojede ani Hegseth
před 13 hodinami
Putin slíbil, že nebude týden útočit na ukrajinská města, tvrdí Trump. Kreml o tom mlčí
před 15 hodinami
Počasí bude o víkendu v části Česka mrazivější než jinde
včera
Neuvěřitelné nasazení záchranářů. Za třináct minut řešili čtyři vážné případy
Náročnou šichtu mají za sebou záchranáři z Frýdku-Místku. Stala se jim totiž málo vídaná věc. Během necelé čtvrthodinky byli povoláni hned ke čtyřem případům. Šlo například o ženu v bezvědomí či o dítě zraněné při dopravní nehodě.
Zdroj: Jan Hrabě