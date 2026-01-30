Důchodci a slevy. Žádné speciální průkazy nevydáváme, upozornila ČSSZ

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. ledna 2026 22:01

Důchody, ilustrační fotografie.
Důchody, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Důchodci mají slevy rádi, takže jim lákavě znějí informace o průkazech, které by jim je zajistily. Tuzemské úřady si toho všimly a přišly s vysvětlením, že samy žádné takové průkazy nevydávají. 

Podle správy sociálního zabezpečení se v poslední době objevila řada článků o "zázračné" kartičce se spoustou výhod a bonusů pro důchodce, kterým pomůže k velkým finančním úsporám či slevám na léky, potraviny nebo knihy. "Většina těchto článků ovšem vychází ze zdrojů, které se týkají tzv. průkazu důchodce vydávaného v Polsku," upozornila ČSSZ.

Vzápětí zdůraznila, že žádný univerzální průkaz důchodce v Česku neexistuje. "O přiznání důchodu ČSSZ své klienty informuje zasláním příslušného rozhodnutí o přiznání důchodu. Potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši vydává v případě potřeby a na vyžádání kterákoliv okresní správa sociálního zabezpečení," zmínil úřad s tím, že rozhodnutí posílá poštou či prostřednictvím datové schránky. 

Správa podotkla, že v Česku sice existují různé karty a doklady prokazující status důchodce nebo seniora, které umožňují získání nejrůznějších slev, ale žádnou z nich nevydává ČSSZ. 

"Nejznámější jsou PID karta, Senior Pas pro slevy v ČR/SR a na vlaky v ČR je to In Karta s aplikací IN 50 pro důchodce. Pro prokázání nároku na bezplatnou MHD v Praze od 65 let stačí i běžný OP, pas nebo jiný průkaz s fotografií a datem narození," dodal úřad. 

1. ledna 2026 16:58

První den se jezdí za nové ceny. Dálniční známky podražily

Související

Ilustrační fotografie.

Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak

Důchody v roce 2026 budou především vypláceny v nové výši, kterou stanoví pravidelná lednová valorizace. Schválené jsou ale i další změny, jedna se například týká předčasných důchodů. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

Více souvisejících

důchody Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) důchodci, senioři

