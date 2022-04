Ministerstvo pracuje na úpravě normativů u dávek na bydlení kvůli růstu cen

— Autor: ČTK

Příspěvky na bydlení by se mohly kvůli zdražování energií ještě letos zvýšit. Ministerstvo práce začalo pracovat na návrhu úpravy takzvaných normativních nákladů, které slouží k výpočtu podpory od státu. Částky normativů by se mohly případně zvednout buď od října, nebo už od pololetí. Na dotaz ČTK to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj jeho úřad s ministerstvem průmyslu debatuje také o zavedení případných sociálních tarifů u energií.