O novou humanitární dávku budou uprchlíci moci požádat přes aplikaci

Vyřizování se usnadní a urychlí, přetíženým úřadům to uleví. O týden později po otestování a doplnění dalších funkcí by pak mělo být možné podporu získat bez nutnosti chodit k úředním přepážkám. ČTK to řekla mluvčí ministerstva práce Eva Davidová.

Za tři týdny od začátku ruské invaze na Ukrajinu do Česka podle premiéra Petra Fialy (ODS) dorazilo 270.000 válečných uprchlíků. Ministerstvo vnitra vydalo do čtvrtka příchozím 187.800 víz ke strpění. S ním mají lidé nárok na humanitární dávku 5000 korun. Dosud mohli uprchlíci žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Podle Davidové úřady práce dostaly na 70.000 žádostí, před pobočkami se tvoří dlouhé fronty. Aplikace má vyřizování nové podpory usnadnit a výrazně zrychlit.

"Bude to pilotní provoz. Další funkcionality se budou v příštích dnech ještě doplňovat," řekla mluvčí ministerstva práce.

Aplikace, kterou lidé najdou na webu ministerstva, je ve čtyřech jazykových verzích. Vedle ukrajinštiny a češtiny je k dispozici i ruština a angličtina. V asistenčních centrech a úřadech budou letáky s QR kódem, po jehož načtení se potřebná stránka a formulář otevřou. Lidé vyplní své údaje a číslo víza ke strpění. Zadat mohou také údaje svých dětí. Přihlašovací jméno a heslo nebude potřeba. Po vypsání a odeslání se vygeneruje čárový kód. Ten pak žadatelé ukážou pracovníkům v pobočce úřadu práce. Úředníci s čtečkou ho načtou. Systém je propojený s registrem udělených víz, informace se tak ověří, popsala mluvčí. Uprchlíci pak buď nahlásí číslo účtu u české banky, pokud si ho už stihli zřídit, nebo dostanou hotovost.

V příštím týdnu se bude aplikace při testování doplňovat. Po skončení pilotního provozu by mělo být možné zasílat humanitární podporu po ověření údajů přímo na uprchlíkovo české konto, jehož číslo by do on-line formuláře zadal. "Je to logický krok, aby lidé nemuseli chodit k přepážkám. Uleví to i úřadům práce," uvedla mluvčí. Dodala, že už vyřizování pomocí kódů s uloženými osobními údaji proces zrychlí. Získání dávky bez návštěvy úřadů by mohlo být podle plánu možné od 28. března.

Návrh zákona, který humanitární dávku 5000 korun zavádí, vláda schválila 9. března. Sněmovna normu podpořila před týdnem, ve čtvrtek ji odsouhlasil Senát a podepsal prezident. Mluvčí podotkla, že resort měl tak na přípravu krátkou dobu. Práce řídil nový náměstek pro informační technologie Karel Trpkoš, který do funkce nastoupil na začátku měsíce.

Podle tiskového oddělení ministerstva není nutné o humanitární dávku žádat hned v pondělí. Podpora se vyplatí i zpětně za měsíc, kdy uprchlík vízum ke strpění dostal. V případě potřeby budou lidé moci 5000 korun pobírat opakovaně, a to až pět měsíců. O peníze budou ale muset pravidelně žádat.