Prosazování reformy penzí přes poslanecké návrhy je podle Zamrazilové nevhodné

Trojici zákonů představila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) loni v prosinci jako svou důchodovou reformu. Hotové novely poslala vládě letos začátkem května. První norma rozděluje veřejný důchodový systém na dva pilíře a zavádí minimální penzi ve výši 28 procent průměrné mzdy. Další dva zákony počítají se zvýšením penze za vychované dítě o 500 korun a s dřívějším důchodem o rok za odpracovaných deset let v náročné profesi pro více než desetinu zaměstnanců v Česku. Ministryně už dřív řekla, že chce normy co nejdřív dostat do Sněmovny. V koalici shoda na změnách ale není. Zákony tedy teď předkládají poslanci ČSSD. Dřívější důchody a bonus za dítě navrhují podle Maláčové doplnit také jako pozměňovací návrhy do projednávaného zákona o dodatečném navýšení penzí o 300 korun.

"Samotný postup, kdy tento návrh (změn důchodového systému) nebyl předložen jako vládní návrh, nýbrž jako návrh poslanecký, je u takto důležitého materiálu velmi nevhodný. Namísto toho, aby se našla shoda napříč vládou a Poslaneckou sněmovnou, je tento materiál předkládán tímto nestandardním způsobem," sdělila ČTK Zamrazilová.

Český důchodový systém je v deficitu. Do mírného přebytku se dostal jen v letech vrcholné konjunktury. Maláčová už dřív uvedla, že by si její důchodová reforma vyžádala v prvních pěti letech navíc 25 miliard korun. Z podkladů k novelám ale vyplývalo, že by úpravy mohly znamenat ročně propad důchodového systému o víc než procento HDP. Nyní to odpovídá asi 60 miliardám korun.

"Již při vzniku návrhu jsme jako Národní rozpočtová rada upozorňovali na to, že materiál ve skutečnosti není žádnou 'důchodovou reformou', nýbrž pouze zvyšuje výdajovou stránku systému a tu příjmovou neřeší. Přitom posílení udržitelnosti systému důchodového pojištění by mělo být hlavním cílem reformy," uvedla Zamrazilová. Podle ní ministerstvo financí a další instituce připomínky rady ignorovaly. "Výsledkem je tak materiál, který neudržitelnost celého systému ještě dále prohlubuje. Zavedení minimálního důchodu ve výši 10.000 korun je ukázkovým příkladem, jak se pod heslem 'změna architektury důchodového systému' potichu mění systém pojistný založený na zásluhovosti na systém dávkový," podotkla šéfka NRR.

Podle ní by na reformě měla být široká politická a společenská shoda. Zamrazilová nepovažuje za pravděpodobné, že by do voleb takový návrh vznikl. Připomněla, že minulou reformu prosadily tehdejší vládní strany silou, povolební kabinet ČSSD, ANO a lidovců pak změny zrušil.