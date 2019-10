Ekonomové děsí: Důchody se musí pořádně snížit, jinak...

Maláčová chce slíbit všem Čechům, kteří si odpracovali své, že by jim stát garantoval minimální důchod, který by byl hrazen ze státního rozpočtu. Jde o sumu peněz, kterou každý důchodce v rámci starobního důchodu dostane stejnou.

„Tím by se měl řešit problém případné chudoby. I ti, kteří mají relativně nízké příjmy a půjdou do penze, budou mít garantovanou určitou životní úroveň,“ vysvětluje ekonom David Marek v rozhovoru pro Radiožurnál. Myslí si, že to není špatný nápad, ale problém vidí v tom, že to vůbec neřeší důchodovou reformou. „Byla by potřebná velká důchodová reforma,“ zdůraznil.

Podle ekonoma může stát přiznat, že selhává v udržení důchodového systému a občané na tento systém zkrátka nemohou spoléhat. „Je potřeba lidem otevřeně připomínat, že se o ně stávající důchodový systém v budoucnosti nepostará tak, jak si možná představují a mají se začít ohlížet po svém zajištění sami,“ vysvětluje.

David Marek představil minulý týden nejnovější studiu udržitelnosti důchodového systému. Jde o to, jak by systém vypadl do roku 2070 v případě, že by důchodový systém zůstal v současné podobě. Podle jeho studie je systém udržitelný za cenu toho, že reálná hodnota důchodů výrazně klesne. Důchodce v roce 2070 bude mít oproti dnešku zhruba o třetinu nižší důchod, přibližně okolo 8 tisíc korun.

Pokud bychom chtěli, aby byl důchod vyšší je tu vícero možností. „Jednou z možností je dávat do něj více peněz, najít dodatečné zdroje, které budeme dodávat do důchodového systému, ať už půjde o zvýšení sazby sociálního pojistného nebo případně jiných daní. Další možnost je posouvat věkovou hranici odchodu do důchodu,“ řekl Marek.

Návrh Maláčové na zavedení tzv. bankovní daně ekonom Marek odmítl. „Pokud by fiskální politika nebyla rozhazovačná, pokud by stát nerozhazoval peníze v době ekonomického růstu, tak jsme nemuseli vymýšlet žádné takovéto daně.“