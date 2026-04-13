Dva ze čtyř už někdy vyhráli. StarDance představuje tanečníky pro letošní řadu

Fanoušci populární show StarDance od minulého týdne znají všechny hvězdné soutěžící, kteří se na podzim utkají v letošní řadě, i složení poroty. Česká televize již představuje i profesionální tanečníky. Zatím ale netušíme, koho bude který z nich doprovázet po parketu.
První představenou tanečnicí byla v pátek někdejší vítězka Lenka Nora Návorková. Nyní už víme, že diváci se mohou těšit také na Michala Kurtiše, vítěze z roku 2013, či Natálii Otáhalovou, která tančila s hercem Matoušem Rumlem. Vrací se také několikanásobný účastník Robin Ondráček.
Hvězdnými účastníky letošní řady StarDance budou zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomáš Matonoha, herečka Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák, herečka Petra Nesvačilová a zpěvák Vojta Dyk.
Známe už také složení poroty. Vrací se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer. Nováčkem bude výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka.
Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.
Loni pak proběhla historicky první StarDance Tour. Konala se na podzim v šesti městech po Česku. Diváci obdivovali výkony někdejších soutěžích v Karlových Varech, Ostravě, Brně, Liberci, Pardubicích a Praze.
