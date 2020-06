Sucho ho trápí víc než covid-19. Farskému se nelíbí, jak Česko problém řeší

Před podceňovaným suchem, které je největší za posledních 500 let varoval v pořadu K věci televize CNN Prima News předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých (STAN) Jan Farský. "Jeden deštivý týden to nezmění," řekl. Hlavní potíž shledává v byrokracii a složitých pravidlech pro stavění vodních ploch, z tohoto důvodu se chystá navrhovat zjednodušení pravidel, udržení dotací a snížení spolufinancování projektů.

Na úvodní otázku moderátorky Marie Bastlové, zda není na pováženou svolávat Sněmovní schůzi zrovna v době vydatných dešťů, odpověděl Farský, že nikoliv. Ačkoliv se nám může zdát, že máme vody až příliš, na její absorpci vyprahlou krajinou to stále není dostačující. Dokonce existuje kauzální stav mezi neabsorbací vody a povodněmi. Čím méně je neudržitelný vodní cyklus, tím větší jsou pak erozní nánosy.

„Teď čelíme největšímu suchu za posledních pět set let a to skutečně týden deště nezmění,“ dodal poslanec s tím, že svolává „schůzi proto, že ve Sněmovně už rok leží zákony týkající se sucha, které se neprojednávají“.

Přehlednější pravidla, velké dotace a méně spolufinancování

„Problém není, že by starostové nechtěli stavět vodní plochy, nádrže, mokřady, zadržování, poldery či zelené střechy. Problém je v tom, že administrativa s tím spojená je nesmírně složitá a příprava projektu dlouhodobá,“ řekl Farský.

"Co se týká ministerstva životního prostředí, tak prostě maximálně zjednodušit pravidla a udržet maximální míru dotace a zmenšovat kofinancování,“ dovysvětlil předseda.

Hnutí STAN a krajské volby

„Ty krajské volby nejsou jednolité pro Českou republiku, je to třináct krajských voleb," odpověděl Farský na otázku blížících se voleb do krajských zastupitelstev, v nichž se jeho politické hnutí vzešlé z komunální politiky běžně spojuje s dalšími stranami.

„My jsme nechali velkou pravomoc krajům, protože ty nesou odpovědnost za výsledek. Ať rozhodnou co nejlépe, aby uspěly. Sice jsme jim říkali, aby spolupracovali, protože je potřeba se učit spolupráci, abychom pro velké volby v roce 2021 věděli, co funguje a co ne, ale nebylo to tak, že bychom to určili z ústředí,“ konstatoval předseda s tím, že se usiluje o to, aby se STAN dostal do vedení alespoň čtyř krajů. "Vše ostatní bude úspěch navíc," podotkl.