Estébáci pronásledovali herce Töpfera. Na trestech se dohodli

Známý herec a divadelní ředitel Tomáš Töpfer se po mnoha letech dočkal spravedlnosti za to, jak s ním bylo zacházeno v dobách minulého režimu. Soud totiž potrestal dva bývalé estébáky. O rozsudku informoval web iDnes.cz.
Podle dostupných informací se oba odsouzení příslušníci komunistické Státní bezpečnosti (StB) dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech za perzekuci Töpfera kvůli jeho názorům a původu v dobách vlády jedné strany. Soud v pondělí uzavřenou dohodu posvětil.
Töpfer se rozhodl, že po bývalých estébácích nebude požadovat náhradu škody. Jeden z mužů ale na trest nadále čeká, protože se v pondělí nedostavil osobně k soudu, takže jeho případ musel být odročen.
Policie v únoru informovala o případu kriminalistů z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, kteří obvinili čtyři bývalé důstojníky StB ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci. "V 70. a 80. letech měli systematicky pronásledovat herce Tomáše Töpfera," uvedla policie na sociální síti X.
Policisté tehdy k případu dodali, že trestní odpovědnost prověřovali celkem u dvanácti osob. Osm z nich ale již zemřelo.
Státní bezpečnost (StB) byla zpravodajskou službou, která ihned od svého vzniku v roce 1945 sloužila Komunistické straně Československa (KSČ). Nejprve pomohla komunistům k ovládnutí mocenských struktur a poté byla až do listopadu 1989 jedním z hlavních nástrojů komunistického teroru.
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Tomáš Töpfer , soudy , StB
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Zdroj: Libor Novák