Exprezident Zeman se vrátil do pracovního režimu schůzkou s čínským diplomatem

Exprezident Miloš Zeman od tohoto týdne opět úřaduje ve své kanceláři. Bývalá hlava státu se v posledních týdnech potýkala se zdravím, musela dokonce na operaci. Už o uplynulém víkendu se však Zeman zúčastnil posledního rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou.
"Jsem rád, že se mohu podělit o dobrou zprávu: cítím se opět zdráv a postupně se vracím do pracovního režimu. Těším se na další setkávání s vámi a ještě jednou děkuji za vaši podporu," uvedl Zeman ve středu na facebookovém profilu.
Krátce se také vrátil k období, kdy se potýkal se zdravotními problémy. "Děkuji vám za tisíce podpůrných vzkazů, které jste mi poslali během mé nemoci. Velmi si vážím každého z nich – dodávaly mi sílu i dobrou náladu," sdělil exprezident.
Někdejší politik ve středu v kanceláři přivítal čínského velvyslance. "Probrali jsme aktuální témata a obdržel jsem darem krásný tradiční čajový set. Přátelství je nejtišší, ale nejpevnější most diplomacie," konstatoval.
Předchůdce Petra Pavla byl hospitalizován v motolské nemocnici, kde se následně podrobil úspěšné operaci, která se týkala zažívacího traktu. Lékaři během zákroku odstranili krvácející polyp v tlustém střevě.
Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do předloňského března, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát.
