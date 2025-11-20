Exprezident Zeman se vrátil do pracovního režimu schůzkou s čínským diplomatem

Jan Hrabě

20. listopadu 2025 19:29

Miloš Zeman se vrátil do pražské kanceláře.
Miloš Zeman se vrátil do pražské kanceláře. Foto: Facebook Miloš Zeman

Exprezident Miloš Zeman od tohoto týdne opět úřaduje ve své kanceláři. Bývalá hlava státu se v posledních týdnech potýkala se zdravím, musela dokonce na operaci. Už o uplynulém víkendu se však Zeman zúčastnil posledního rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou. 

"Jsem rád, že se mohu podělit o dobrou zprávu: cítím se opět zdráv a postupně se vracím do pracovního režimu. Těším se na další setkávání s vámi a ještě jednou děkuji za vaši podporu," uvedl Zeman ve středu na facebookovém profilu. 

Krátce se také vrátil k období, kdy se potýkal se zdravotními problémy. "Děkuji vám za tisíce podpůrných vzkazů, které jste mi poslali během mé nemoci. Velmi si vážím každého z nich – dodávaly mi sílu i dobrou náladu," sdělil exprezident. 

Někdejší politik ve středu v kanceláři přivítal čínského velvyslance. "Probrali jsme aktuální témata a obdržel jsem darem krásný tradiční čajový set. Přátelství je nejtišší, ale nejpevnější most diplomacie," konstatoval

Předchůdce Petra Pavla byl hospitalizován v motolské nemocnici, kde se následně podrobil úspěšné operaci, která se týkala zažívacího traktu. Lékaři během zákroku odstranili krvácející polyp v tlustém střevě.

Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do předloňského března, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát. 

před 2 hodinami

Pavel prozradil hlavní téma jednání s Macinkou. Prezident čeká na seznam od Babiše

Související

Miloš Zeman

Zeman podstoupil další operaci. Je stabilizovaný, uvedla manželka

Česko se dozvědělo, v čem spočívá nynější hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana. Předchůdce současné hlavy státu se v motolské nemocnici podrobil operace, prozradil jemu blízký člověk. Podle někdejší první dámy Ivany Zemanové je exprezident ve stabilizovaném stavu. 

Více souvisejících

Miloš Zeman

