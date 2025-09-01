Fiala či Rakušan odsoudili útok na Babiše. Může za to nenávist, míní Schillerová

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. září 2025 19:35

Petr Fiala
Petr Fiala Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Petr Fiala (ODS) či ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odsoudili pondělní útok na expremiéra Andreje Babiše (ANO) na mítinku na Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji. Podle Aleny Schillerové je napadení přímým důsledkem kampaně vládních stran, která je podle jejích slov založená na strachu a rozdělování.

Fiala se k útoku na Babiše vyjádřil na vlastní předvolební akci. "Vyzývám znovu při této příležitosti opravdu všechny: poslouchejme se navzájem, bavme se spolu, hledejme to správné řešení. Dejme ale násilí a agresivitu pryč. To je nebezpečná společnost, která takto postupuje," konstatoval premiér.

"Nevím, jak je na tom Andrej Babiš, pokud je zraněn, tak mu přeji, ať se brzy uzdraví, a já jsem připraven se s Andrejem Babišem střetávat v televizních debatách, klást argumenty proti jeho politice, kterou považuji za nebezpečnou, ale násilí do naší společnosti vážně nepatří," dodal. 

Rakušan poznamenal, že násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné, a útok na Babiše odsoudil. "Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí. Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident rychle vyšetří," napsal na sociální síti X.

"Nenávist, kterou šíří vládní strany na billboardech i sociálních sítích, dnes vyústila v útok na Andreje Babiše. Je to přímý důsledek jejich kampaně založené na strachu a rozdělování. Hnutí ANO dál povede kampaň pozitivně, bez nálepkování a strašení a vyzýváme k tomu všechny strany a hnutí v ČR," sdělila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. 

Babiš byl napaden jedním z občanů na mítinku v Dobré, obci s více než třemi tisícovkami obyvatel na Frýdecko-Místecku. Po útoku se odebral na vyšetření do nemocnice, další plánovanou předvolební zastávku vynechal. 

Policie k případu po půl sedmé uvedla, že bezprostředně po útoku zadržela muže. Případem se zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté, právní kvalifikace byla předběžně stanovena jako trestný čin výtržnictví. Zraněna byla také jedna žena, rozsah zranění bude předmětem šetření. 

Aktualizováno před 1 hodinou

Babiše napadli na předvolebním mítinku. Expremiér odjel do nemocnice

Související

Více souvisejících

Petr Fiala (ODS) Vít Rakušan (STAN) Alena Schillerová Andrej Babiš

Aktuálně se děje

před 8 minutami

před 54 minutami

Aktualizováno před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

"Jednáte, jak vám nařídil Trump." Írán se vysmívá EU kvůli jadernému programu

Írán obviňuje Evropu z toho, že kvůli dohodě o jaderném programu podlehla tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmaila Baghaeiho se Evropa vzdává role prostředníka a předává jaderný spis do rukou Spojených států. Jakmile bude na žádost Evropy do třiceti dnů znovu uvalen celosvětový sankční režim, USA získají právo veta v Radě bezpečnosti OSN.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Zemětřesení, ilustrační foto

Masivní zemětřesení v Afghánistánu má přes 800 obětí, zraněných jsou tisíce

Podle mluvčího afghánské vlády Tálibánu si silné zemětřesení ve východní části země vyžádalo více než 800 obětí. Většina lidí zemřela v odlehlé provincii Kunar, kde podle Mudžáhida zahynulo až 800 lidí a 2 500 dalších bylo zraněno. V sousední provincii Nangarhár se počet obětí nezměnil, a činí 12 mrtvých a 255 zraněných.

před 7 hodinami

Takhle vypadá Titanic dnes.

Příběh, který dodnes fascinuje svět: Jak došlo k objevení vraku Titaniku?

Před čtyřiceti lety, 1. září, se na obrazovkách výzkumné lodi Knorr objevily rozmazané černobílé záběry kovového válce. Tým, který prohledával dno Atlantského oceánu, tušil, že by mohlo jít o kotel z nejslavnějšího potopeného vraku na světě, Titaniku. Členové týmu poslali kuchaře, aby probudil šéfa expedice Boba Ballarda. Ten byl zrovna ve své kajutě, kde si četl.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

včera

včera

včera

Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě

Královéhradecká krajská záchranka informovala o neobvyklém případu, kdy její příslušníci zachraňovali život těhotné ženy se srdeční zástavou a jejího ještě nenarozeného dítěte. A byli úspěšní, což je to vůbec nejdůležitější. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy