Fiala či Rakušan odsoudili útok na Babiše. Může za to nenávist, míní Schillerová

Premiér Petr Fiala (ODS) či ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odsoudili pondělní útok na expremiéra Andreje Babiše (ANO) na mítinku na Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji. Podle Aleny Schillerové je napadení přímým důsledkem kampaně vládních stran, která je podle jejích slov založená na strachu a rozdělování.
Fiala se k útoku na Babiše vyjádřil na vlastní předvolební akci. "Vyzývám znovu při této příležitosti opravdu všechny: poslouchejme se navzájem, bavme se spolu, hledejme to správné řešení. Dejme ale násilí a agresivitu pryč. To je nebezpečná společnost, která takto postupuje," konstatoval premiér.
"Nevím, jak je na tom Andrej Babiš, pokud je zraněn, tak mu přeji, ať se brzy uzdraví, a já jsem připraven se s Andrejem Babišem střetávat v televizních debatách, klást argumenty proti jeho politice, kterou považuji za nebezpečnou, ale násilí do naší společnosti vážně nepatří," dodal.
Rakušan poznamenal, že násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné, a útok na Babiše odsoudil. "Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí. Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident rychle vyšetří," napsal na sociální síti X.
"Nenávist, kterou šíří vládní strany na billboardech i sociálních sítích, dnes vyústila v útok na Andreje Babiše. Je to přímý důsledek jejich kampaně založené na strachu a rozdělování. Hnutí ANO dál povede kampaň pozitivně, bez nálepkování a strašení a vyzýváme k tomu všechny strany a hnutí v ČR," sdělila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.
Babiš byl napaden jedním z občanů na mítinku v Dobré, obci s více než třemi tisícovkami obyvatel na Frýdecko-Místecku. Po útoku se odebral na vyšetření do nemocnice, další plánovanou předvolební zastávku vynechal.
Policie k případu po půl sedmé uvedla, že bezprostředně po útoku zadržela muže. Případem se zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté, právní kvalifikace byla předběžně stanovena jako trestný čin výtržnictví. Zraněna byla také jedna žena, rozsah zranění bude předmětem šetření.
