Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. listopadu 2025 21:53

Vláda ČR
Vláda ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vláda v demisi na středečním zasedání rozhodla o návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok a souhlasila se záměrem přípravy projektu AI Gigafactory CZ, v němž se chce Česko v rámci EU ucházet o umístění jednoho z plánovaných velkokapacitních zařízení pro vývoj, trénování a provozování pokročilých modelů umělé inteligence.

Fialova vláda dnes schválila návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2026 s výhledem na další dva roky. Rozpočet SFDI pro příští rok počítá s výdaji ve výši zhruba 187 miliard korun, což je o přibližně 27 miliard korun více než ve schváleném rozpočtu na rok 2025, z toho na investice do dalšího rozvoje dopravní infrastruktury má jít 133,3 miliardy korun.

Výše naplánovaného rozpočtu zajistí pokrytí mandatorních výdajů a flexibilní financování nových investičních akcí Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic i dalších příjemců. Počítá se i se zapojením 33,9 miliardy korun z evropských zdrojů nebo s využitím 20 miliard korun z rozpočtu na obranné výdaje na stavby, které budou přispívat ke zvýšení vojenské mobility.

Kabinet rovněž souhlasil se záměrem přípravy projektu vybudování jednoho z velkokapacitních zařízení pro vývoj, trénování a provozování pokročilých modelů umělé inteligence, které má být součástí plánované evropské infrastruktury pro AI v rámci tzv. Akčního plánu pro kontinent umělé inteligence. Projekt AI Gigafactory CZ, který připravila společnost České radiokomunikace, se zařadil mezi 60 žádostí, z nichž Evropská komise vybere pět pro zařazení k realizaci.

Úspěch v této konkurenci by Českou republiku zařadil mezi technologicky nejvyspělejší země Evropské unie a umožnil by vyvíjet a trénovat nejvýkonnější AI modely, a stát se tak přelomovou podporou pro český výzkum, digitální ekonomiku i využití ze strany státu. Náklady projektu jsou předběžně odhadnuty na 90 miliard korun s financování formou PPP projektu. Stát by měl uhradit zhruba 18 procent celkových nákladů, tedy asi 16 miliard korun, přičemž k uvedení gigafactory do provozu by mělo dojít v roce 2028. 

Vláda v demisi se zabývala také návrhem Ministerstva pro místní rozvoj, jak ve spolupráci s městem Šluknov a Ústeckým kraje vyřešit závažný problém sociálně vyloučené lokality sídliště Šluknov. Jedná o jednu z největší sociálně vyloučených lokalit v ČR, kde žije odhadem až 1 500 osob v hmotné nouzi, což je provázeno vysokou nezaměstnaností, nízkou vzdělaností, předlužeností, zvýšenou kriminalitou a celkovou nestabilitou lokality.

Řešení tohoto problému přesahuje možnosti místní samosprávy i standardních nástrojů sociální politiky, proto vláda souhlasila se zapojením státu, který pomůže městu Šluknov dotací až 200 milionů korun s výkupem nemovitostí a následnou revitalizací celé lokality a také s nezbytnou odbornou pomocí tamním obyvatelům. Na projektu transformace sídliště se bude podílet kraj i město Šluknov.

před 3 hodinami

Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání

Související

Andrej Babiš a Petr Pavel

Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání

Pražský hrad potvrdil, že prezident Petr Pavel požaduje, aby předseda hnutí ANO veřejně vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Pokud tak věrohodně učiní, hlava státu je připravena ho jmenovat premiérem bez dalšího dokladu. Pavel se dnes také vyjádřil k některým částem programového prohlášení. 

Více souvisejících

Vláda ČR Petr Fiala (ODS) SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) Ústecký kraj

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Vláda ČR

Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury

Vláda v demisi na středečním zasedání rozhodla o návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok a souhlasila se záměrem přípravy projektu AI Gigafactory CZ, v němž se chce Česko v rámci EU ucházet o umístění jednoho z plánovaných velkokapacitních zařízení pro vývoj, trénování a provozování pokročilých modelů umělé inteligence.

před 57 minutami

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc

Ve čtvrtém kole Evropské ligy, respektive třetím kole Konferenční ligy se tři čeští fotbaloví zástupci postarali o vylepšení národního koeficientu na evropské scéně, jelikož všichni v zápasech bodovali. Jediným českým klubem, který zapsal vítězství, byla překvapivě Olomouc, která se představila v arménském Jerevanu, kde se utkala s tamním Noahem. Po prohře s Fiorentinou a remíze s Rakówem se Hanáci dočkali prvního letošního evropského triumfu. Sparta v Konferenční lize pouze doma remizovala s polským Rakówem. Bezbrankově skončil i duel Evropské ligy v Plzni, kam přijel turecký velkoklub Fenerbahce Istanbul.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Ilustrační foto

V Česku se potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky

V Česku se po půl roce opět potvrdila přítomnost ptačí chřipky. Nemoc se prokázala u velkochovu na Vysočině, informovala Státní veterinární správa (SVS). Jde o druhé letošní ohnisko, poprvé se nákaza objevila v květnu v Čejkovicích v Jihomoravském kraji.

před 3 hodinami

Andrej Babiš a Petr Pavel

Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání

Pražský hrad potvrdil, že prezident Petr Pavel požaduje, aby předseda hnutí ANO veřejně vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Pokud tak věrohodně učiní, hlava státu je připravena ho jmenovat premiérem bez dalšího dokladu. Pavel se dnes také vyjádřil k některým částem programového prohlášení. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Už nechce být jen peněženkou Evropy. Zbrojení Německa mění poměr sil, stává se dominantní mocností

Po desetiletí fungovala Evropská unie na nevyřčeném ujednání: Německo řešilo finanční otázky, zatímco Francie vojenské záležitosti. Tato situace se nyní mění, jelikož Německo usiluje o to, aby se stalo dominantní vojenskou mocností v Evropě, čímž dochází k masivnímu politickému přeskupení sil. Ve Francii panuje snaha udržet si svou relevanci, zatímco v Polsku německé zbrojení vyvolává jak staré obavy, tak pocit, že spojenectví Berlína a Varšavy by mohlo být nejúčinnější cestou k zadržení Ruska.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Nicolás Maduro, venezuelský politik, který se 8. března 2013 stal prozatímním prezidentem země.

Venezuela vyhlásila v reakci na připlutí americké letadlové lodě masivní mobilizaci

Venezuela oznámila, že spouští „masivní mobilizaci“ vojenského personálu, zbraní a techniky jako reakci na posilování amerických válečných lodí a jednotek v Karibském moři. Podle ministra obrany Vladimira Padrina Lópeze budou pozemní, letecké, námořní a záložní síly provádět cvičení až do středy. Ministr popsal toto nasazení jako odpověď na „imperialistickou hrozbu“ představovanou americkým posilováním.

před 8 hodinami

Tomio Okamura (SPD) ve sněmovní lavici vedle bratra Hayata (KDU-ČSL).

Okamura v čele Sněmovny je bezprecedentním rizikem. Otevřít oči voličům by měl i jeho bratr

Tomio Okamura, předseda krajně pravicové SPD, usedl do čela Poslanecké sněmovny a stal se tak třetím nejvyšším ústavním činitelem v zemi. Do jeho rukou skládá prezident přísahu, v případě krize může převzít část jeho pravomocí. Moc, která by měla patřit osobnosti sjednocující veřejnost, se tak dostala do rukou politika, jenž staví kariéru na strachu, dezinformacích a rozdělování společnosti. Okamurův nástup do čela Sněmovny je varováním před erozí samotné demokracie.

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Donald Trump

Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá podniknout právní kroky proti britské veřejnoprávní stanici BBC kvůli tomu, jak byla upravena část jeho projevu z 6. ledna 2021 v dokumentu Panorama. Podle Trumpa došlo ke „zmanipulování“ jeho slov, což podle něj „podvedlo veřejnost“. 

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Pavel Nedvěd

Fotbalový Hradec se dočkal prodeje. Získá ho skupina kolem Nedvěda a Ulicha

Dlouho diskutovaný a chystaný prodej fotbalového klubu Hradce Králové byl začátkem listopadu konečně schválen. Město se rozhodlo svůj 89procentní podíl prodat společnosti Fotbal HK 1905, jejímiž majiteli jsou současný generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd a Ivo Ulich společně s Ondřejem Tomkem, Pavlem Rejchrtem a Radkem Šenkem. Celý proces prodeje by měl být dokončen do konce kalendářního roku.

před 11 hodinami

Sergej Lavrov na summitu Rusko Afrika 2023

Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti

Konec spekulacím. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se opět objevil na veřejnosti a prohlásil, že Moskva je nadále připravena jednat o přípravě summitu mezi ruskou a americkou hlavou státu. V uplynulých dnech se přitom vyskytly spekulace, že Lavrov po více než 20 letech ve funkci upadl v nemilost prezidenta Vladimira Putina kvůli debaklu ve věci neuskutečněného jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem. 

před 12 hodinami

Loděnice Northrop Grumman v Newport News ve Virginii staví největší letadlovou loď na světě USS Gerald R. Ford

Největší americká válečná loď vstoupila do vod Latinské Ameriky. Napětí s Venezuelou roste

Americké námořnictvo oznámilo, že USS Gerald R Ford, nejnovější a největší letadlová loď na světě, dorazila do oblasti odpovědnosti Jižního velitelství USA (US Southern Command), která zahrnuje Latinskou Ameriku a Karibik. Příchod lodi a úderné skupiny, kterou vede a jež zahrnuje desítky letadel a torpédoborců, znamená eskalaci vojenské přítomnosti mezi Spojenými státy a Venezuelou. Rozmístění letadlové lodi bylo ohlášeno téměř před třemi týdny.

před 13 hodinami

Británie částečně přerušila sdílení zpravodajských informací se Spojenými státy

Spojené království přerušilo sdílení některých zpravodajských informací se Spojenými státy americkými, které se týkají plavidel podezřelých z obchodování s drogami v Karibiku. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy