Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury

Vláda v demisi na středečním zasedání rozhodla o návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok a souhlasila se záměrem přípravy projektu AI Gigafactory CZ, v němž se chce Česko v rámci EU ucházet o umístění jednoho z plánovaných velkokapacitních zařízení pro vývoj, trénování a provozování pokročilých modelů umělé inteligence.
Fialova vláda dnes schválila návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2026 s výhledem na další dva roky. Rozpočet SFDI pro příští rok počítá s výdaji ve výši zhruba 187 miliard korun, což je o přibližně 27 miliard korun více než ve schváleném rozpočtu na rok 2025, z toho na investice do dalšího rozvoje dopravní infrastruktury má jít 133,3 miliardy korun.
Výše naplánovaného rozpočtu zajistí pokrytí mandatorních výdajů a flexibilní financování nových investičních akcí Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic i dalších příjemců. Počítá se i se zapojením 33,9 miliardy korun z evropských zdrojů nebo s využitím 20 miliard korun z rozpočtu na obranné výdaje na stavby, které budou přispívat ke zvýšení vojenské mobility.
Kabinet rovněž souhlasil se záměrem přípravy projektu vybudování jednoho z velkokapacitních zařízení pro vývoj, trénování a provozování pokročilých modelů umělé inteligence, které má být součástí plánované evropské infrastruktury pro AI v rámci tzv. Akčního plánu pro kontinent umělé inteligence. Projekt AI Gigafactory CZ, který připravila společnost České radiokomunikace, se zařadil mezi 60 žádostí, z nichž Evropská komise vybere pět pro zařazení k realizaci.
Úspěch v této konkurenci by Českou republiku zařadil mezi technologicky nejvyspělejší země Evropské unie a umožnil by vyvíjet a trénovat nejvýkonnější AI modely, a stát se tak přelomovou podporou pro český výzkum, digitální ekonomiku i využití ze strany státu. Náklady projektu jsou předběžně odhadnuty na 90 miliard korun s financování formou PPP projektu. Stát by měl uhradit zhruba 18 procent celkových nákladů, tedy asi 16 miliard korun, přičemž k uvedení gigafactory do provozu by mělo dojít v roce 2028.
Vláda v demisi se zabývala také návrhem Ministerstva pro místní rozvoj, jak ve spolupráci s městem Šluknov a Ústeckým kraje vyřešit závažný problém sociálně vyloučené lokality sídliště Šluknov. Jedná o jednu z největší sociálně vyloučených lokalit v ČR, kde žije odhadem až 1 500 osob v hmotné nouzi, což je provázeno vysokou nezaměstnaností, nízkou vzdělaností, předlužeností, zvýšenou kriminalitou a celkovou nestabilitou lokality.
Řešení tohoto problému přesahuje možnosti místní samosprávy i standardních nástrojů sociální politiky, proto vláda souhlasila se zapojením státu, který pomůže městu Šluknov dotací až 200 milionů korun s výkupem nemovitostí a následnou revitalizací celé lokality a také s nezbytnou odbornou pomocí tamním obyvatelům. Na projektu transformace sídliště se bude podílet kraj i město Šluknov.
