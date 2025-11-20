Fialova vláda úřaduje i v demisi. Schválila vyšší úrok pro neplatiče výživného

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) v demisi na středečním zasedání schválila vyšší úrok z prodlení u neplaceného výživného. Schválila také nařízení, kterým stanovila území, na nichž nelze vymezovat tzv. akcelerační oblast pro zrychlenou výstavbu solárních a větrných elektráren a projednala návrhy rozpočtů Státního fondu audiovize a Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok.
Vláda v demisi schválila nové nařízení, kterým stanovila území, na nichž nelze vymezovat tzv. akcelerační oblasti podle zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který vstoupil v účinnost od 1. srpna letošního roku. Zákon umožňuje vymezit lokality, na kterých bude možné ve zrychleném řízení budovat solární a větrné elektrárny, jak nařizuje novelizovaná unijní směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů (RED III). Aby mohly být tyto akceleračních oblasti vymezeny, bylo nutné podle zákona nařízením vlády stanovit, kde to možné není, například z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany památek, kvůli lázeňství nebo kvůli kolizi se zájmy obrany státu.
Kabinet v demisi také novelizoval nařízení vlády, kterým se mimo jiné určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Vláda nařídila, že v případě pohledávky výživného pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, se bude prvních šest měsíců prodlení úročit zvýšenou sazbou ve výši 2,5 promile denně. Chce tak motivovat rodiče, který má povinnost výživné na své nezletilé dítě platit, aby svůj závazek platil včas a nevystavoval dítě finanční tísni.
Kabinet v demisi schválil také návrh rozpočtu Státního fondu audiovize na příští rok, který počítá s příjmy ve výši 2,4 miliardy korun a výdaji ve výši 2,07 miliardy korun. Z těchto peněz fond financuje například podporu kinematografie, uděluje filmové pobídky nebo zajišťuje propagaci české kinematografie v zahraničí a propagaci České republiky jako destinace vhodné k natáčení. Na starost má i o správu a výplatu autorských honorářů či správu a výběr audiovizuálních poplatků.
Schválen byl také návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2026, který by měl v příštím roce hospodařit s 36,75 miliardy korun, přičemž největší částka, 31,26 miliardy, je určena na Společnou zemědělskou politiku. Zároveň vláda v demisi schválila i dotační programy zemědělství, které s výjimkou dotačního programu Genetické zdroje administruje a vyplácí právě Státní zemědělský intervenční fond. Dotační programy navazují na programy realizované v předešlých letech.
Vláda v demisi projednala a schválila rovněž žádost o schválení věcného záměru bezúplatného převodu neurčeného majetku státu pro realizaci majetkoprávního vypořádání zájmového území jezera Milada. O bezúplatný převod pozemků v okolí rekultivované zbytkové jámy po ukončení činnosti lomu Chabařovice, v níž se dnes nachází jezero Milada, projevily zájem Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, město Chabařovice, měst Trmice a obec Řehlovice. Jedná se o 378 pozemků o celkové výměře 8,2 milionu metrů čtverečních. Jejich převodem dojde konečnému majetkoprávnímu vypořádání sanovaného a rekultivovaného území bývalého lomu Chabařovice a zároveň i k výrazné úspoře nákladů státního podniku DIAMO na správu této lokality.
Vláda v demisi na svém jednání také odsouhlasila změny ve státním rozpočtu na letošní rok, které jsou nutné na pokrytí nezbytných výdajů resortů práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a spravedlnosti. Všechny tyto změny budou financovány úsporami v jiných kapitolách rozpočtu, takže nepůjdou na úkor zvyšování schodku státního rozpočtu.
Související
Pavel prozradil hlavní téma jednání s Macinkou. Prezident čeká na seznam od Babiše
Babišova vláda vznikne, tvrdí Macinka. S Pavlem mluvil i o Turkovi
Vláda ČR , Petr Fiala (ODS) , výživné
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Fialova vláda úřaduje i v demisi. Schválila vyšší úrok pro neplatiče výživného
před 50 minutami
V Česku se u zajíce potvrdila nemoc, kterou se může nakazit i člověk
před 1 hodinou
Pála se rozloučil záchranou. Tenistky se udržely v elitní skupině Billie Jean King Cupu
před 2 hodinami
Smrtelná nehoda na Vyškovsku. Čelní srážku nepřežila jedna z řidiček
před 2 hodinami
Exprezident Zeman se vrátil do pracovního režimu schůzkou s čínským diplomatem
před 3 hodinami
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
před 3 hodinami
Češi na závěr kvalifikace zvládli s přehledem porazit Gibraltar
před 4 hodinami
Pavel prozradil hlavní téma jednání s Macinkou. Prezident čeká na seznam od Babiše
před 5 hodinami
Švédský generál varuje: Evropa se musí připravit na „generační“ konflikt. Rusko už brzy otestuje jednotu NATO
před 6 hodinami
Sikorski: Polsko po Moskvou řízené sabotáži uzavírá poslední ruský konzulát v zemi
před 7 hodinami
Co obsahuje Trumpův mírový plán? Ukrajina by se musela kromě jiného vzdát Donbasu
před 7 hodinami
Křídou proti práskačství. Fico a spol. se na Slovensku se bojí o moc
před 7 hodinami
Rada bezpečnosti konečně udělala něco správně. Přesto OSN zůstává zoufale nefunkční
před 8 hodinami
Babišova vláda vznikne, tvrdí Macinka. S Pavlem mluvil i o Turkovi
před 8 hodinami
Policie zahájila trestní řízení kvůli vlakové nehodě. Kupka naznačil, kdo pochybil
před 9 hodinami
Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?
před 11 hodinami
Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem
před 12 hodinami
Políček Bílému domu: Na pohřeb klíčového Republikána nepozvali Trumpa ani Vance
před 12 hodinami
Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů
před 13 hodinami
USA s Ruskem tajně pracují na mírovém plánu. Podle ISW jde o kompletní kapitulaci Ukrajiny
Americká administrativa v čele s Donaldem Trumpem ve spolupráci s Ruskem tajně pracuje na novém plánu, který má za cíl ukončit válku na Ukrajině. Podle informací amerických a ruských představitelů citovaných serverem Axios se jedná o dokument s osmadvaceti body, jenž je inspirován úspěšným Trumpovým návrhem pro řešení konfliktu v Gaze.
Zdroj: Libor Novák