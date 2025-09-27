Finále kampaně dostává zápletku. ANO kleslo na 28 procent, dvě uskupení jsou na hraně

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. září 2025 8:27

Foto: Petr Čepela / INCORP images

Sněmovní volby by ještě mohly dostat zápletku. ANO v nejnovějším průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News spadlo pod 30 procent. Strany současné vládní koalice by spolu s Piráty dosáhly na 91 křesel. Motoristé a Stačilo navíc balancují těsně nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. 

Favorizované hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše spadlo na 28 procent. Takový zisk by se proměnil v 63 mandátů. Druhá koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) by obsadila 46 křesel. Její podpora činí 21 procent.

Dvouciferného výsledku by dosáhla i hnutí SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory) s podporou 13,8 procenta a Starostové a nezávislí, které by volilo 12,2 procenta respondentů. O dvě desetiny pod deseti procenty by zůstali Piráti. Do Sněmovny by se - byť jen těsně - dostali také Motoristé (5,6 %) a Stačilo (5,5 %). Přísaha si polepšila na 3,4 procenta.

Třetí SPD by připadlo 29 mandátů, Starostové by obsadili o čtyři křesla méně. V dolní komoře parlamentu by zasedly dvě desítky Pirátů. Motoristé by měli devět poslanců, Stačilo o jednoho méně.

Česko již dlouho zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů. 

25. září 2025 18:25

Pavel v OSN: Rusko vede nemilosrdnou válku, za oponou klamů a iluzí útočí i na Polsko

Volby průzkumy Poslanecká sněmovna

Zdroj: Jan Hrabě

