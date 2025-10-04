GRAF: Sečteny tři čtvrtiny hlasů. Komunisté přiznali prohru, ANO o vládě nechce spekulovat

Ve volbách do Poslanecké sněmovny už bylo sečteno přes 75 procent hlasů. Volební účast je vysoká a podle dosavadních údajů se pohybuje kolem 68 procent.
Po sečtení tří čtvrtin hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny nadále vede hnutí ANO se ziskem 36,83 procent. Na druhém místě se nachází koalice Spolu, která má aktuálně 21,64 procent hlasů.
Třetí místo aktuálně zaujímají Starostové, kteří obdrželi 10,75 procent hlasů. Čtvrté SPD Tomia Okamury obdrželo 8,13 procent hlasů.
Pátí jsou Piráti, kteří předběhli Motoristy se ziskem 8,10 procent hlasů. Motoristé sobě zatím obdrželi 6,92 procent hlasů.
Do Sněmovny by se podle aktuálního sčítání nedostalo uskupení Stačilo!, které má zatím na kontě 4,53 procent hlasů. Neuspěla ani Přísaha, která má zatím 1,10 procent hlasů.
Připomeňme ale volby do Sněmovny z roku 2021, kde několik hodin po uzavření volebních místností vyhrávalo hnutí ANO. Až později k večeru se ale pořadí otočilo a volby nakonec, byť s těsným rozdílem, vyhrála koalice Spolu.
Tento příklad ukazuje, že prvotní sčítání nemusí ani zdaleka nic vypovídat o tom, jaké budou konečné výsledky a kdo nakonec obsadí kolik křesel v Poslanecké sněmovně.
Daniel Sterzik, předseda hnutí Stačilo!, ve štábu potvrdil, ze nejsou naivní a postupně se smiřují s tím, ze nepřesáhnou 5%, zároveň zdůraznil, ze rozhodně nebudou házet flintu do žita: "Holt občané se rozhodli, že se vydají směrem pravicové vlády." Dále informoval, že si budou muset celou kampaň zanalyzovat. Myslí si, že na volební výsledek měla vliv i různá obvinění, kterým čelili.
Všechny média netrpělivě v hotelovém lobby čekají na příjezd Kateřiny Konečné. To je aktuálně asi to nejzajímavější, co se na místě děje. Jana Maláčová ani Lubomír Zaorálek se od doby svého příjezdu ještě neobjevili, přestože přislíbili rozhovory.
Někdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při příchodu do štábu hnutí ANO odmítl říct, s kým by se ANO mohlo podílet na vládě s tím, že je to na "potenciálním premiérovi". Nechtěl ani hodnotit průběžné výsledky voleb, protože je sečteno "pouze padesát procent hlasů". Také řekl, že není členem nejužšího kruhu vyjednávání o vládě, ale určitě se bude podílet na jednání o resortu zdravotnictví, protože jako ministr zdravotnictví sám působil.
