Hlasování o důvěře: Česko se zaměří na protidronovou obranu. Euro nepřijmeme, prohlásila vláda

Tři měsíce po podzimních volbách, předstoupila nová vláda Andreje Babiše před Poslaneckou sněmovnu se žádostí o vyslovení důvěry. Jednání, které doprovází ostrá debata a rozsáhlá kritika ze strany opozice, by mělo vyvrcholit hlasováním pravděpodobně ve středu ve večerních hodinách. Koaliční kabinet složený z hnutí ANO, SPD a Motoristů má v dolní komoře zajištěnou většinu 108 hlasů, což potvrdil i předseda Sněmovny Tomio Okamura.
Premiér ve svém úvodním, více než hodinovém projevu zdůraznil, že jeho kabinet hodlá prosazovat politiku, kde budou české národní zájmy a potřeby občanů vždy na prvním místě. Zároveň se ostře vymezil proti působení předchozího kabinetu Petra Fialy a slíbil, že plnění vládního programu bude pravidelně vyhodnocováno každých šest měsíců.
V ekonomické oblasti Babiš vyloučil jakékoli kroky k přijetí eura a vyjádřil spokojenost s tím, že Česká republika zůstává mimo eurozónu, což podpořila i ministryně financí Alena Schillerová. Vláda chce klást důraz na rozpočtovou stabilitu, aniž by musela zvyšovat daně, a hodlá se zaměřit na boj se šedou ekonomikou.
Mezi další ohlášené priority patří nulová tolerance k nelegální migraci a důsledné vyhošťování cizinců, kteří se dopustí trestné činnosti. Premiér také připomněl své nedávné telefonáty s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vyjádřil naději, že nová americká administrativa přispěje k nastolení míru na Ukrajině.
Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka za stranu Motoristé uvedl, že nová koalice chce vládnout srozumitelně a bez ideologického experimentování. Podle jeho slov již skončila doba, kdy byla zahraniční politika jediným dominantním tématem, a stát se nyní musí soustředit na vnitrostátní problémy.
Macinka se také silně vymezil proti vlivu neziskových organizací na státní správu a zdůraznil, že zahraniční politika se bude tvořit výhradně na ministerstvu. V rámci vojenské strategie se kabinet plánuje zaměřit na protidronovou a protiraketovou obranu, přičemž chce u obranných zakázek maximálně využívat kapacity českého průmyslu.
Předseda Sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura označil novou vládu za vysoce odbornou a za záruku míru a prosperity pro všechny občany. Mezi hlavní cíle podle něj patří zajištění levných energií, kvalitních potravin a dostupného bydlení pro lidi i firmy. V rámci regionální spolupráce vláda plánuje prohloubit vztahy se Slovenskem, což má stvrdit společné březnové zasedání obou kabinetů v Moravskoslezském kraji.
Ministr průmyslu Karel Havlíček navíc oznámil, že jeho první velká zahraniční cesta s podnikatelskou delegací povede do Spojených států, čímž chce demonstrovat prozápadní směřování hospodářské politiky.
