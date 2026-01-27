Je přecitlivělý a má brutální komunistickou minulost, prohlásil o Pavlovi Turek

Poslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek se ostře ohradil proti postupu prezidenta Petra Pavla, který zveřejnil soukromou korespondenci ministra zahraničí Petra Macinky. Podle Turka nejde v žádném případě o vydírání, ale naopak o projev prezidentovy přecitlivělosti. Zveřejňování soukromých zpráv označil za „zpravodajské praktiky“, které mu svými metodami připomínají období komunismu před rokem 1989.
Turek ve svém vyjádření nešetřil kritikou prezidentovy minulosti a uvedl, že chování hlavy státu nepříjemně zavání bývalým režimem. Pozastavil se nad tím, že se Pavel ohání ústavou a zákony, které podle jeho názoru sám opakovaně nedodržuje.
Zároveň připomněl prezidentovo působení v předlistopadové éře a prohlásil, že Petr Pavel v dospělosti schvaloval okupaci země, což dává do kontrastu s tím, že jej prezident označuje za kontroverzní postavu.
„Ohání se ústavou a zákony, které sám aktivně a opakovaně nedodržuje. Označuje mne za kontroverzní osobu, přitom má brutální a reálnou komunistickou minulost a v dospělosti schvaloval okupaci naší země,“ uvedl Turek. Podle neúspěšného adepta na post ministra životního prostředí by každý muž považoval zveřejnění soukromých textů za ponižující a nepřijatelné jednání.
Turek je přesvědčen, že při zapojení základních kognitivních funkcí musí být každému jasné, že obsah Macinkových zpráv znaky vydírání nenaplňuje. Prezidenta navíc obvinil z manipulace s vládními pozicemi a z uvádění nesmyslných právních důvodů, kterými se snaží zablokovat jeho jmenování do úřadu.
Celý spor vnímá Turek jako snahu prezidenta obviňovat ostatní z nátlaku, ačkoliv pro taková tvrzení neexistují reálné podklady. Podle poslance se hlava státu snaží pouze odvést pozornost od vlastního nestandardního postupu při sestavování kabinetu.
Trvá na tom, že nátlak na dodržování ústavních zvyklostí nelze zaměňovat s trestnou činností, a postup Hradu označil za nevkusný útok na soukromí člena vlády.
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pondělí v Bruselu otevřeně prohlásil, že Evropa by měla zapomenout na myšlenku vlastní obrany bez americké pomoci. Během svého projevu k výborům Evropského parlamentu označil takové úvahy za pouhé snění. Podle jeho slov se evropský kontinent bez podpory Spojených států sám neubrání a obě strany se navzájem potřebují.
Zdroj: Libor Novák