Juchelka nešetřil koaličního partnera: Ve sporu s Pavlem si začal Macinka

Výměna názorů mezi současným ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a jeho předchůdcem Marianem Jurečkou v pořadu televize Nova ukázala hluboké příkopy v pohledu na aktuální vládní krizi. Předmětem sporu byly kontroverzní textové zprávy, které šéf diplomacie Petr Macinka adresoval prezidentovu poradci Petru Kolářovi. Juchelka označil formulace ve zprávách za nešťastné a zdůraznil, že on osobně by se k takové komunikaci nikdy nesnížil, nicméně jedním dechem kritizoval i fakt, že se prezident rozhodl soukromou korespondenci zveřejnit.
Podle Juchelky se prezident Petr Pavel tímto krokem oslabil, protože místo přímého řešení problému zvolil veřejnou konfrontaci. Ministr připomněl, že hlava státu je voják a silná osobnost, která by měla podobné situace zvládat s větším nadhledem. Zároveň však uznal, že celou situaci vyprovokoval právě Macinka. Na Juchelkova slova ostře reagoval Marian Jurečka, který odmítl brát celou věc jen jako „nešťastnou“. Podle něj jde o chování, které je naprosto nepřijatelné, a otevřeně hovořil o pokusu o vydírání hlavy státu.
Debata se dotkla také paralyzovaného chodu některých úřadů, zejména ministerstva životního prostředí. Zatímco Juchelka ubezpečoval, že státní správa funguje standardně, Jurečka mu rázně oponoval s tím, že na resortu životního prostředí se kvůli absenci vedení práce zastavila. Juchelka v reakci na to vyzval prezidenta, aby ukončil průtahy a jmenoval do čela tohoto úřadu Filipa Turka, což by podle něj situaci stabilizovalo.
Kromě vládních sporů se pozornost stočila i k vnitřní situaci u lidovců. Marian Jurečka v pořadu nevyloučil, že by KDU-ČSL mohla v budoucnu vytvořit vlastní stínovou vládu, i když rozhodující slovo bude mít nové vedení, které vzejde z nadcházejícího sjezdu. Favoritem na post předsedy je podle něj jihomoravský hejtman Jan Grolich, který by měl straně zajistit potřebný „restart“. Sám Jurečka je připraven se o funkce ve vedení ucházet, pokud o to bude v členské základně zájem.
Celý spor odstartoval prezident Pavel, který na mimořádné tiskové konferenci obvinil ministra zahraničí Petra Macinku z nátlaku. Předmětem sporu je právě jmenování Filipa Turka, kterým Macinka podle prezidenta podmiňuje další politickou spolupráci. Zveřejněné zprávy zaslané Petru Kolářovi měly posloužit jako důkaz těchto praktik, což v české politice vyvolalo vlnu diskusí o etice komunikace a hranicích mezi ústavními činiteli.
Příjezd úderné skupiny letadlové lodi USS Abraham Lincoln do blízkosti íránských vod prohlubuje pocit, že se schyluje k přímému střetu mezi Washingtonem a Teheránem. Tato vojenská dislokace přichází v době nejrozsáhlejších a nejnásilnějších domácích nepokojů v Íránu za poslední desetiletí. Íránští lídři se nacházejí pod tlakem protestního hnutí požadujícího pád režimu a zároveň čelí americkému prezidentovi, jehož záměry zůstávají neprůhledné.
Zdroj: Libor Novák