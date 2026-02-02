Vláda schválila odsunutí termínu pro vyplácení superdávky. Macinka začne komunikovat jinak, oznámil Babiš

Vláda podpořila plán ministra práce Aleše Juchelky na odsunutí termínu pro vyplácení nové superdávky. Příjemci dosavadních příspěvků na bydlení, živobytí a děti tak budou tyto podpory dostávat podle starých pravidel až do července, místo původně plánovaného dubna. První platby v nové výši by tak lidé měli obdržet v srpnu. Vláda se dnes také pokusila uklidnit vyhrocenou situaci mezi Pražským hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
Důvodem pro toto prodloužení přechodného období je vytížení úřadů práce. Podle ministra Juchelky sice digitalizace systému funguje správně, ale úředníci potřebují více času na zpracování velkého množství žádostí a prověření majetkových poměrů žadatelů. Úřad práce totiž eviduje stovky tisíc žádostí, přičemž více než polovina lidí podala žádost osobně na pobočkách.
Kromě odkladu superdávky kabinet souhlasil také s posunutím termínu pro navýšení životního minima, a to z května na říjen. Změny se dočká i povinnost úřadů sestavovat plány pro lidi v hmotné nouzi, která se odkládá o tři měsíce. Nový způsob posuzování nároků členů domácnosti by pak měl začít platit až od poloviny roku 2028.
Premiér Andrej Babiš po jednání vlády také informoval o schválení mandátu pro nadcházející summit Evropské unie. Česká republika hodlá prosazovat odklad zavedení emisních povolenek ETS 2 a požadovat jejich celkovou revizi. Podle premiéra dosavadní systém povolenek poškozuje evropský průmysl a představuje zásadní problém pro hospodářství.
Vládní kabinet byl rovněž informován o postupu modernizace vojenského letiště v Čáslavi, která vyjde na více než pět miliard korun bez DPH. Projekt je podle premiéra nevratný a má základnu připravit na budoucí provoz letounů F-35. Aktuálně tam působí stroje Gripen a L-159.
Zakázku na stavební úpravy již dříve schválilo ministerstvo obrany vedené Jaromírem Zůnou. Smlouva s vybraným dodavatelem by měla být podepsána do konce března, aby práce mohly začít ještě letos na jaře. Celková rekonstrukce a následná certifikace letiště by měly trvat dva roky.
Premiér po pondělním zasedání kabinetu také prohlásil, že vláda nemá zájem na dalším stupňování konfliktu a nechce, aby spory mezi hnutím Motoristé sobě a prezidentem Petrem Pavlem ochromovaly práci celého kabinetu.
Klíčovou postavou sporu je Petr Macinka, který zároveň dočasně vede i resort životního prostředí. Ten podle premiéra přislíbil, že přehodnotí svůj dosavadní konfrontační styl komunikace. Konflikt vygradoval poté, co prezident zveřejnil soukromé zprávy, v nichž Macinka podmiňoval klid zbraní jmenováním Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí, což hlava státu označila za pokus o vydírání.
Sám Macinka v neděli mluvil o tom, že hodlá prezidenta ignorovat, nicméně premiér Babiš zdůraznil, že cílem je najít cestu ke společnému fungování. Podle předsedy vlády je prioritou kabinetu soustředit se na schvalování zákonů a práci pro občany, nikoliv na osobní střety. Detaily Macinkových zpráv ministři na pondělním jednání hlouběji nerozebírali.
Rozuzlení by mohlo přinést středeční ráno, kdy má Andrej Babiš naplánovanou schůzku s Petrem Pavlem přímo na Pražském hradě. Jednání však bude muset být velmi věcné a rychlé, jelikož na něj bezprostředně navazuje zasedání Bezpečnostní rady státu. Atmosféru v zemi navíc dokreslily nedělní masové demonstrace, na kterých desítky tisíc lidí vyjádřily podporu právě prezidentu Pavlovi.
Prezidentův postup a zveřejnění zpráv, které Macinka původně označoval za běžné politické vyjednávání, dostaly vládní koalici pod značný veřejný tlak. Vláda se nyní snaží vyslat signál, že je připravena napětí zmírnit a vrátit se k běžné agendě bez zbytečných mediálních přestřelek.
Ministr zahraničí Petr Macinka v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce odmítl jakoukoli omluvu za své nedávné kroky a prohlásil, že jeho úřad bude prezidenta Petra Pavla nadále ignorovat. Podle šéfa diplomacie hlava státu nerespektuje výsledky voleb ani vůli Poslanecké sněmovny a svým počínáním porušuje ústavu. Macinka se rovněž domnívá, že by se prezident neměl účastnit nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, protože se podle něj situuje do role lídra opozice.
Zdroj: Libor Novák