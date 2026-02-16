Kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí je poslanec Igor Červený

Novým kandidátem hnutí Motoristé sobě na funkci ministra životního prostředí se stal poslanec Igor Červený. Tuto informaci potvrdil v pondělí po vládním jednání premiér Andrej Babiš s tím, že příslušný návrh již odeslal prezidentu Petru Pavlovi. Předseda vlády zároveň ocenil konstruktivní přístup Motoristů k řešení personální otázky, která v posledních dnech zatěžovala vztahy mezi kabinetem a Hradem.
Ke změně nominanta došlo poté, co prezident odmítl jmenovat původního kandidáta Filipa Turka kvůli jeho četným kontroverzím z minulosti. Turek své rozhodnutí nekandidovat odůvodnil snahou o uklidnění situace. Uvedl, že moudřejší ustoupí a že napjatý vztah s prezidentem vládě neprospívá. Pro samotného Turka se prý nic zásadního nemění, zůstane v poslanecké kanceláři a s Červeným si pouze rozdělí agendu.
Filip Turek v této souvislosti poznamenal, že resort životního prostředí vnímá vzhledem k jeho náplni také jako určité „ministerstvo evropských záležitostí“. Zároveň se snažil rozptýlit pochybnosti o tom, zda nový kandidát nebude pouze jeho loutkou. Reagoval tak na své nedělní vyjádření, v němž tvrdil, že dotyčný bude plnit jeho přání. Nyní však takovou interpretaci odmítl.
Igor Červený se ochraně životního prostředí věnoval již před svým vstupem do politiky, ovšem v odlišném pojetí, než jaké Motoristé prezentují dnes. Jeho profesní dráha začala v univerzitní knihovně a pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tam měl na starosti projekt Smart Food, který byl zaměřen na boj proti plýtvání potravinami.
V rámci tohoto vzdělávacího projektu vznikala mimo jiné instruktážní videa pro školní děti. Obsah těchto materiálů se soustředil na výchovu k uvědomělé spotřebě jídla v domácnostech a na vytrvalou osvětu v této oblasti. Právě tato dřívější činnost nového kandidáta tvoří zajímavý kontrast k současnému politickému směřování jeho domovského hnutí.
Sobotní večerní program Mnichovské bezpečnostní konference vyvrcholil prestižní panelovou diskuzí, která se věnovala hlubokému rozkolu uvnitř západní společnosti. Hlavními aktéry ostré názorové výměny se stali ministr zahraničí Petr Macinka a bývalá šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová. Tématem nebyla jen bezpečnostní situace, ale především střet mezi konzervativním viděním světa a progresivismem, který podle Macinky v posledních letech ovládl veřejný prostor na Západě.
Zdroj: Libor Novák